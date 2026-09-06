Según la American Optometric Association, entre el 50% y el 90% de quienes usan pantallas sufren algún síntoma de fatiga visual: ojos secos, arenilla, cefalea o dificultad para enfocar. Con el cambio de estación y la vuelta a las rutinas de estudio y trabajo, esas molestias suelen hacerse más evidentes.
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Muchas de esas señales no implican una enfermedad grave, pero indican que conviene revisar hábitos: descansos más frecuentes, ajustes de pantalla y pequeñas mejoras ergonómicas pueden reducir las molestias.
Por qué cansan las pantallas (y qué podemos hacer)
Mirar fijamente obliga a los ojos a mantener el enfoque y, a la vez, reduce la frecuencia de parpadeo, lo que favorece la sequedad. Además, los contrastes intensos, los reflejos y las distancias de lectura muy próximas aumentan la carga visual.
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Actuar sobre el entorno y los hábitos reduce ese esfuerzo: ajustar brillo y tamaño de texto, mejorar la iluminación y programar pausas regulares suelen ser suficientes en la mayoría de los casos.
Descansos eficaces: la regla de las pausas
Un descanso eficaz corta el esfuerzo visual sin eliminar por completo la actividad. Una pauta práctica y ampliamente recomendada es la regla 20-20-20: cada 20 minutos mira a un punto situado a unos 6 metros (20 pies) durante al menos 20 segundos.
- Pausa breve y frecuente: aplica la regla 20-20-20 o simplemente levanta la mirada cada 20–30 minutos.
- Parpadeo consciente: si notas sequedad, parpadea lentamente varias veces durante unos segundos para distribuir la película lagrimal.
- Movimientos oculares: desplaza la mirada de lejos a cerca y de lado a lado para evitar la fijación prolongada en un único punto.
Distancia, tamaño y postura: la comodidad manda
La ergonomía visual no exige un puesto perfecto, pero sí aplicar medidas concretas: un monitor a la distancia de un brazo (aprox. 50–70 cm) y con la parte superior de la pantalla a la altura o ligeramente por debajo de los ojos reduce la tensión del cuello y del enfoque.
- Distancia razonable: mantén el dispositivo a aproximadamente 50–70 cm; para móviles, intenta no acercarlos excesivamente al rostro.
- Tamaño de letra adecuado: aumenta el zoom o el tamaño de fuente si entrecierras los ojos para leer.
- Altura de la pantalla: evita levantar mucho la mirada o inclinar el cuello hacia adelante.
- Evita reflejos: reubica la pantalla o ajusta la luz ambiental para minimizar deslumbramientos.
Iluminación y contraste: menos fatiga, más confort
Un entorno con luz uniforme y sin fuentes de brillo directo frente al monitor reduce la necesidad de «compensar» con la vista.
- Preferir luz homogénea y evitar contrastes extremos entre la pantalla y la zona circundante.
- Reducir el deslumbramiento: mueve lámparas o persianas para cambiar el ángulo de incidencia de la luz.
- Conservar un contraste cómodo: prueba modos «oscuro» o «nocturno» si te resultan agradables, pero no los tomes como sustituto de descansos.
Hábitos diarios que ayudan
Pequeños cambios sostenidos marcan la diferencia.
- Planifica la lectura: alterna tareas de cerca con actividades que requieran mirar a distancia.
- Cuida el aire: ventilar la habitación y evitar corrientes secas puede reducir la sensación de ojos secos.
- Hidratación y sueño: la fatiga general, la deshidratación y la falta de sueño empeoran los síntomas oculares.
- No fuerces: si una tarea provoca visión borrosa persistente o dolor, haz una pausa y evalúa ajustes.
Cuándo conviene consultar
Acude a un profesional si los síntomas son frecuentes o intensos, o si aparecen acompañados de pérdida de visión, visión doble, dolor ocular importante, sensibilidad extrema a la luz o cambios en la percepción del color. Un examen optométrico puede identificar sequedad, necesidad de corrección de la graduación o problemas de enfoque.
Resumen práctico
Para reducir la fatiga visual:
- Aplica la regla 20-20-20: cada 20 minutos mira a ~6 m durante 20 segundos.
- Mantén la pantalla a 50–70 cm y ajusta la altura para que el borde superior quede a la altura de los ojos.
- Aumenta el tamaño del texto y corrige el contraste si es necesario.
- Ventila el espacio y cuida el sueño y la hidratación.