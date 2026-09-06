Según la American Optometric Association, entre el 50% y el 90% de quienes usan pantallas sufren algún síntoma de fatiga visual: ojos secos, arenilla, cefalea o dificultad para enfocar. Con el cambio de estación y la vuelta a las rutinas de estudio y trabajo, esas molestias suelen hacerse más evidentes.

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Muchas de esas señales no implican una enfermedad grave, pero indican que conviene revisar hábitos: descansos más frecuentes, ajustes de pantalla y pequeñas mejoras ergonómicas pueden reducir las molestias.

Por qué cansan las pantallas (y qué podemos hacer)

Mirar fijamente obliga a los ojos a mantener el enfoque y, a la vez, reduce la frecuencia de parpadeo, lo que favorece la sequedad. Además, los contrastes intensos, los reflejos y las distancias de lectura muy próximas aumentan la carga visual.

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Actuar sobre el entorno y los hábitos reduce ese esfuerzo: ajustar brillo y tamaño de texto, mejorar la iluminación y programar pausas regulares suelen ser suficientes en la mayoría de los casos.

Descansos eficaces: la regla de las pausas

Un descanso eficaz corta el esfuerzo visual sin eliminar por completo la actividad. Una pauta práctica y ampliamente recomendada es la regla 20-20-20: cada 20 minutos mira a un punto situado a unos 6 metros (20 pies) durante al menos 20 segundos.

Pausa breve y frecuente : aplica la regla 20-20-20 o simplemente levanta la mirada cada 20–30 minutos.

: aplica la regla 20-20-20 o simplemente levanta la mirada cada 20–30 minutos. Parpadeo consciente : si notas sequedad, parpadea lentamente varias veces durante unos segundos para distribuir la película lagrimal.

: si notas sequedad, parpadea lentamente varias veces durante unos segundos para distribuir la película lagrimal. Movimientos oculares: desplaza la mirada de lejos a cerca y de lado a lado para evitar la fijación prolongada en un único punto.

Distancia, tamaño y postura: la comodidad manda

La ergonomía visual no exige un puesto perfecto, pero sí aplicar medidas concretas: un monitor a la distancia de un brazo (aprox. 50–70 cm) y con la parte superior de la pantalla a la altura o ligeramente por debajo de los ojos reduce la tensión del cuello y del enfoque.

Distancia razonable : mantén el dispositivo a aproximadamente 50–70 cm; para móviles, intenta no acercarlos excesivamente al rostro.

: mantén el dispositivo a aproximadamente 50–70 cm; para móviles, intenta no acercarlos excesivamente al rostro. Tamaño de letra adecuado : aumenta el zoom o el tamaño de fuente si entrecierras los ojos para leer.

: aumenta el zoom o el tamaño de fuente si entrecierras los ojos para leer. Altura de la pantalla : evita levantar mucho la mirada o inclinar el cuello hacia adelante.

: evita levantar mucho la mirada o inclinar el cuello hacia adelante. Evita reflejos: reubica la pantalla o ajusta la luz ambiental para minimizar deslumbramientos.

Iluminación y contraste: menos fatiga, más confort

Un entorno con luz uniforme y sin fuentes de brillo directo frente al monitor reduce la necesidad de «compensar» con la vista.

Preferir luz homogénea y evitar contrastes extremos entre la pantalla y la zona circundante.

y evitar contrastes extremos entre la pantalla y la zona circundante. Reducir el deslumbramiento : mueve lámparas o persianas para cambiar el ángulo de incidencia de la luz.

: mueve lámparas o persianas para cambiar el ángulo de incidencia de la luz. Conservar un contraste cómodo: prueba modos «oscuro» o «nocturno» si te resultan agradables, pero no los tomes como sustituto de descansos.

Hábitos diarios que ayudan

Pequeños cambios sostenidos marcan la diferencia.

Planifica la lectura : alterna tareas de cerca con actividades que requieran mirar a distancia.

: alterna tareas de cerca con actividades que requieran mirar a distancia. Cuida el aire : ventilar la habitación y evitar corrientes secas puede reducir la sensación de ojos secos.

: ventilar la habitación y evitar corrientes secas puede reducir la sensación de ojos secos. Hidratación y sueño : la fatiga general, la deshidratación y la falta de sueño empeoran los síntomas oculares.

: la fatiga general, la deshidratación y la falta de sueño empeoran los síntomas oculares. No fuerces: si una tarea provoca visión borrosa persistente o dolor, haz una pausa y evalúa ajustes.

Cuándo conviene consultar

Acude a un profesional si los síntomas son frecuentes o intensos, o si aparecen acompañados de pérdida de visión, visión doble, dolor ocular importante, sensibilidad extrema a la luz o cambios en la percepción del color. Un examen optométrico puede identificar sequedad, necesidad de corrección de la graduación o problemas de enfoque.

Resumen práctico

Para reducir la fatiga visual:

Aplica la regla 20-20-20: cada 20 minutos mira a ~6 m durante 20 segundos.

Mantén la pantalla a 50–70 cm y ajusta la altura para que el borde superior quede a la altura de los ojos.

Aumenta el tamaño del texto y corrige el contraste si es necesario.

Ventila el espacio y cuida el sueño y la hidratación.

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