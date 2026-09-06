En Ceuta, paseos por el Paseo Marítimo o subir al Monte Hacho exponen la piel a radiación ultravioleta (UV) incluso en días nublados; por eso la fotoprotección debe incorporarse a la rutina diaria.

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La radiación UV no desaparece cuando baja la temperatura: sigue actuando de forma acumulativa y puede provocar manchas, pérdida de luminosidad y mayor sensibilidad con el tiempo. Adoptar medidas constantes reduce ese riesgo y mejora la comodidad cutánea.

Piensa en la fotoprotección como hábito cotidiano

Usar protección solar solo en verano deja lagunas. Integra un protector de uso diario cuando salgas a la calle, hagas gestiones o camines por el litoral. La constancia es la diferencia entre prevenir imperfecciones y tratar sus consecuencias más adelante.

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Elige el protector adecuado y aplícalo correctamente

Elige un producto formulado para uso diario y acorde con tu tipo de piel. Para pieles sensibles, los filtros minerales (óxido de zinc, dióxido de titanio) suelen tolerarse mejor; para pieles grasas hay texturas oil-free. Sigue siempre las instrucciones del envase.

Textura y tolerancia: prioriza fórmulas específicas para piel sensible si notas tirantez o irritación.

prioriza fórmulas específicas para piel sensible si notas tirantez o irritación. Aplicación generosa: cubre cara, orejas, cuello, escote y dorso de manos; no escatimes en cantidad.

cubre cara, orejas, cuello, escote y dorso de manos; no escatimes en cantidad. Reaplicación: reaplica tras bañarte, sudar mucho o permanecer largo rato al aire libre; como referencia práctica, suele recomendarse hacerlo aproximadamente cada dos horas, aunque atiende a las indicaciones del producto.

reaplica tras bañarte, sudar mucho o permanecer largo rato al aire libre; como referencia práctica, suele recomendarse hacerlo aproximadamente cada dos horas, aunque atiende a las indicaciones del producto. Detalles: protege línea del cabello, patillas y contorno de ojos (usa productos específicos para esa zona si hace falta).

Aprovecha aliados extra: ropa, sombrero y sombra

Combinar protector con barreras físicas reduce la exposición global. En la playa de La Ribera o en tramos del Paseo Marítimo, complementa la crema con una camiseta de tejido tupido, sombrero de ala ancha o una gorra y, cuando sea posible, busca sombra para descansar de la incidencia directa.

Ropa con cobertura: tejidos más tupidos y mangas largas ofrecen mayor protección que telas finas.

tejidos más tupidos y mangas largas ofrecen mayor protección que telas finas. Sombrero o gorra: protegen cara, orejas y cuero cabelludo.

protegen cara, orejas y cuero cabelludo. Planifica rutas y horarios: si puedes, evita la exposición prolongada en las horas de mayor radiación.

Cuida los momentos de mayor exposición

En salidas largas o actividades al aire libre refuerza barreras: sombra, ropa adecuada y reaplicación del fotoprotector. Adaptar recorridos —por ejemplo priorizar paseos nocturnos o horas de menor radiación— reduce la carga acumulada sobre la piel.

El sol también afecta «sin darte cuenta»

El daño solar acumulado aparece con el tiempo en forma de manchas, cambios en la textura y mayor sensibilidad. Una rutina coherente y sostenida ayuda a prevenir y a mantener la piel más confortable día a día.

Piel con tendencia a manchas

Si observas hiperpigmentación, combina fotoprotección constante con cuidados suaves que no irriten. Evita productos agresivos sin supervisión profesional, porque la irritación puede empeorar la pigmentación.

Piel sensible o reactiva

Busca fórmulas de fácil tolerancia y aplica con suavidad. Si un producto provoca escozor o enrojecimiento, cambia a alternativas formuladas para piel sensible y consulta al dermatólogo si los síntomas persisten.

Complementa con hábitos que marcan la diferencia

Hidratación: mantener la piel hidratada refuerza su barrera natural.

mantener la piel hidratada refuerza su barrera natural. Gafas de sol: protegen el área periocular y mejoran el confort.

protegen el área periocular y mejoran el confort. Revisión de la piel: observa lunares y manchas; ante cambios, crecimiento rápido o alteraciones, consulta con un profesional médico.

Señales para ajustar la rutina

Enrojecimiento persistente tras reaplicar, nuevas manchas frecuentes o aumento de la sensibilidad son motivos para reevaluar producto, cantidad y medidas físicas de protección.

Protege tu piel en Ceuta con decisiones sencillas pero constantes: protector adecuado, aplicación correcta y barreras físicas según la actividad y el lugar.

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