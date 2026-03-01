Iniciamos el mes con el 1 de marzo de 2026, que este año coincide con el Segundo Domingo de Cuaresma. En la liturgia, es el domingo de la Transfiguración, donde Jesús muestra su gloria en el monte Tabor. En el santoral, España celebra con especial fervor a uno de sus grandes hijos: San Rosendo

San Rosendo de Celanova (907-977)

San Rosendo es una de las figuras más completas de la historia de España. Obispo, monje y estadista, su vida es un ejemplo de cómo la autoridad puede ser un servicio a Dios.

De noble linaje, fue obispo de Mondoñedo y virrey de Galicia. En tiempos de invasiones normandas y conflictos internos, San Rosendo fue el líder que trajo la paz y la justicia a su tierra. Fundación de Celanova: A pesar de su poder político, su corazón anhelaba la humildad del monasterio. Fundó el monasterio de San Salvador de Celanova , donde finalmente se retiró como un simple monje bajo la obediencia de un abad que él mismo había nombrado.

A pesar de su poder político, su corazón anhelaba la humildad del monasterio. Fundó el monasterio de , donde finalmente se retiró como un simple monje bajo la obediencia de un abad que él mismo había nombrado. Legado: Es el patrón de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y su figura es clave para entender la espiritualidad y la historia del noroeste peninsular.

Segundo Domingo de Cuaresma: El Monte Tabor

Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús transfigurado. Tras el desierto del primer domingo, la Iglesia nos regala hoy una visión de la meta: la luz de la Resurrección.

Mensaje: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». En este 1 de marzo, la invitación es a hacer silencio para escuchar la voz de Dios en medio de nuestras tareas cotidianas.

Otros santos que se celebran el 1 de marzo

Junto al gran santo gallego, recordamos hoy a:

San David de Gales, obispo: Patrono de Gales (Reino Unido). Fue un monje austero que fundó numerosos monasterios y destacó por su elocuencia. Se dice que mientras predicaba, el suelo se elevó bajo sus pies para que todos pudieran oírle.

Un monje que llegó a ser obispo en el siglo VI. Fue un incansable luchador contra las injusticias de los poderosos y un gran liberador de esclavos y prisioneros. San Suitberto, obispo y misionero: Compañero de San Willibrordo, dedicó su vida a evangelizar a las tribus germánicas, destacando por su paciencia y su espíritu de sacrificio.

Beatos

Sacerdote español (Mérida) que fundó la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno en Córdoba, dedicada al cuidado de ancianos y enfermos. Beata Juana María Bonomo: Mística italiana del siglo XVII que vivió con una profunda unión a la Pasión de Cristo, experimentando los estigmas.

Reflexión para el inicio de marzo