El coste medio de la electricidad se sitúa en 15 euros por megavatio hora, registrando una ligera subida respecto a la jornada anterior.
El precio de la electricidad para este domingo, 1 de marzo de 2026, ha quedado fijado en una media de 15 euros por megavatio hora (€/MWh), según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esta cifra representa un leve incremento del 3,45% respecto al valor de este sábado, que se situó en 14,50 €/MWh. Es importante recordar que este coste es el del mercado mayorista (pool) y no incluye peajes ni impuestos adicionales, afectando principalmente a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o indexada en el mercado libre.
Franjas horarias: cuándo consumir para ahorrar
Para optimizar el gasto energético, es fundamental prestar atención a la variación horaria, que permite ajustar el uso de electrodomésticos a las horas de menor coste:
• Horas más económicas: El tramo con el precio más reducido se concentrará durante el mediodía, concretamente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando el precio caerá hasta los -2,10 €/MWh. Asimismo, la franja de 15:00 a 16:00 horas también será muy ventajosa, con un coste de -2,08 €/MWh.
• Horas más caras: Por el contrario, los consumidores deberían evitar el consumo intenso durante la noche. El pico máximo se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 35,01 €/MWh, seguido por el tramo anterior (de 19:00 a 20:00 horas), con un precio de 33,77 €/MWh.
Evolución interanual y tendencia
A pesar del ligero repunte observado en los últimos días, la comparación interanual arroja un dato muy positivo para los consumidores. Comparado con el 1 de marzo de 2025, cuando el pool se situó en 65,83 €/MWh, el precio ha experimentado un notable descenso del 77,2%, un alivio significativo para aquellos usuarios acogidos a tarifas reguladas o indexadas.
Para asegurar un consumo eficiente, se recomienda consultar el desglose detallado hora a hora:
00:00 a 01:00: 32,47 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 31,13 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 24,17 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 23,00 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 23,00 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 23,00 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 23,92 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 23,88 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 17,20 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 1,25 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: -0,33 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: -1,93 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: -2,10 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: -2,10 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: -2,10 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: -2,08 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: -1,33 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: -0,34 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 7,05 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 33,77 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 35,01 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 28,85 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 26,54 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 18,08 euros/MWh