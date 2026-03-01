El conjunto perico, necesitado de puntos tras una racha negativa en 2026, visita este domingo el estadio Martínez Valero en un choque crucial ante un Elche CF que también busca reaccionar en la zona baja de la tabla.

El RCD Espanyol encara este domingo 1 de marzo una cita marcada en rojo en el calendario de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Manolo González se desplaza al estadio Martínez Valero para medirse al Elche CF en un duelo correspondiente a la vigesimosexta jornada del campeonato, un enfrentamiento que adquiere tintes de final dados los últimos resultados de ambas escuadras.

Una prueba de fuego para el Espanyol

El cuadro blanquiazul llega a la cita inmerso en una dinámica complicada. Tras el revés sufrido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (4-2), el equipo de Manolo González busca romper una tendencia preocupante: solo dos puntos sumados en lo que va de 2026. La fragilidad defensiva fuera de casa se ha convertido en el principal problema a corregir para un bloque que, pese a su posición en la clasificación, necesita recuperar sensaciones y puntos con urgencia para frenar su caída.

El Elche, un anfitrión herido

Por su parte, el conjunto ilicitano tampoco llega en su mejor momento. Tras caer derrotado en San Mamés (2-1), el equipo de Eder Sarabia encadena una racha negativa que le ha aproximado peligrosamente a los puestos de descenso. Sarabia ha puesto el acento en la falta de contundencia en momentos decisivos, un factor que ha lastrado los resultados recientes y que convierte al duelo de este domingo en un compromiso de máxima tensión. Con dos equipos heridos y con necesidad imperiosa de sumar, el Martínez Valero acogerá un encuentro donde la gestión de los errores será determinante.

Horario y dónde ver el partido en directo

El encuentro entre el Elche CF y el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26, se disputará el domingo 1 de marzo a las 14:00 horas.

Para los aficionados que deseen seguir el partido en directo a través de televisión u online, las opciones disponibles son las siguientes: