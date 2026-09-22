El rector Pedro Mercado inaugura el año académico para 1.755 universitarios anunciando refuerzos de vigilancia, ajustes horarios preventivos y apoyo psicológico. La alcaldesa de Granada avanza el próximo hermanamiento entre ambas ciudades.

CEUTA — La Universidad de Granada (UGR) ha inaugurado oficialmente este lunes el curso académico 2026-2027 en su Campus de Ceuta. En un acto marcado por el respaldo institucional a la ciudad autónoma ante la compleja coyuntura que atraviesa, el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, ratificó el compromiso histórico de la institución y presentó un paquete de medidas excepcionales para velar por el bienestar y la seguridad de las 1.755 personas —entre estudiantes, docentes y personal de administración y servicios— que integran la comunidad universitaria ceutí este año.

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La ceremonia contó con una destacada representación académica y política, entre los que se encontraban el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio; la consejera de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta, Pilar Orozco; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a los decanos de las facultades del campus.

Plan de seguridad, ajuste de horarios y atención psicológica

Durante su discurso, el rector enfatizó que la prioridad de la UGR es «garantizar la calidad y, sobre todo, las condiciones de bienestar y de seguridad» en un contexto complejo. Para ello, la institución académica ha puesto en marcha una serie de actuaciones preventivas articuladas en varios frentes:

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Seguridad interna y entorno: Se ha incrementado la plantilla de vigilancia privada dentro de las instalaciones del campus. Paralelamente, la UGR se ha coordinado con la Delegación del Gobierno para reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las inmediaciones y en las franjas horarias clave de entrada y salida.

Se ha incrementado la plantilla de vigilancia privada dentro de las instalaciones del campus. Paralelamente, la UGR se ha coordinado con la Delegación del Gobierno para reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las inmediaciones y en las franjas horarias clave de entrada y salida. Adaptación de horarios: De forma provisional y sujeta a la evolución de las circunstancias, se ha dispuesto una flexibilidad en los horarios de las clases vespertinas para minimizar riesgos en los desplazamientos del alumnado y personal.

De forma provisional y sujeta a la evolución de las circunstancias, se ha dispuesto una flexibilidad en los horarios de las clases vespertinas para minimizar riesgos en los desplazamientos del alumnado y personal. Acompañamiento personal: Se mantendrán activas líneas específicas de atención psicológica y apoyo psicopedagógico para asistir a los miembros de la comunidad que lo requieran.

«Hay que apostar, el futuro es ahora y ahora más que nunca, en todas las facetas y en todos los aspectos, tenemos que estar con Ceuta, con la ciudadanía», reivindicó Mercado durante su intervención.

Estrecho vínculo con Granada y futuro hermanamiento

Por su parte, la consejera de Educación, Pilar Orozco, puso en valor los más de 90 años de relación entre Ceuta y la UGR, a la que definió como una entidad que «lleva a Ceuta por bandera», apostando por seguir haciendo de la ciudad autónoma un referente en excelencia e investigación.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quiso agradecer expresamente el esfuerzo de adaptación realizado por el equipo rectoral ante el momento que vive Ceuta y trasladó el respaldo de la capital granadina. «En los momentos difíciles, hemos entendido que Granada tenía que estar presente», afirmó.

Carazo anunció además que este vínculo histórico se formalizará próximamente con el hermanamiento oficial entre Granada y Ceuta, así como con la adhesión de la ciudad autónoma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando la alianza académica, cultural y social entre ambos territorios.