La vicepresidenta primera abandonará el Ejecutivo en los próximos días tras el adelanto electoral de Juanma Moreno para el 17 de mayo. El PSOE afronta su examen más difícil en su histórico «granero» de votos.

El tablero político español sufre un vuelco de máxima intensidad. La convocatoria electoral en Andalucía para el próximo 17 de mayo, anunciada por Juanma Moreno Bonilla, ha precipitado la salida inmediata de María Jesús Montero del Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, pieza angular del Gabinete de Pedro Sánchez, asume el reto de encabezar la candidatura socialista en un territorio donde las encuestas vaticinan un resultado crítico para el PSOE.

Una salida estratégica y de alto riesgo

Montero dejará sus responsabilidades gubernamentales de forma inminente, aunque mantendrá su acta de diputada. Su marcha supone la pérdida de la «escudera» con más poder en La Moncloa, siguiendo la hoja de ruta de Sánchez de enviar a sus ministros de peso a los territorios para frenar el desgaste del partido.

Sin embargo, los precedentes generan dudas en las filas socialistas:

El antecedente de Aragón: Pilar Alegría, tras dejar el Ministerio, sufrió un retroceso electoral el pasado febrero, perdiendo cinco diputados.

Pilar Alegría, tras dejar el Ministerio, sufrió un retroceso electoral el pasado febrero, perdiendo cinco diputados. Encuestas adversas: Los sondeos sitúan al PSOE andaluz cerca de su suelo histórico (30 escaños), el resultado que obtuvo Juan Espadas en 2022.

Los sondeos sitúan al PSOE andaluz cerca de su suelo histórico (30 escaños), el resultado que obtuvo Juan Espadas en 2022. Cuentas pendientes: Montero se marcha sin haber logrado presentar los Presupuestos en el Consejo de Ministros y con la reforma de la financiación autonómica —un tema sensible en Andalucía— aún pendiente.

¿Remodelación profunda en el Gabinete?

La salida de Montero obliga a la quinta remodelación del Ejecutivo desde las generales de 2023. Aunque hasta ahora Sánchez ha optado por «cambios quirúrgicos», fuentes del partido sugieren que esta vez podría aprovechar para una crisis de Gobierno de mayor calado que «oxigene» el gabinete de cara al final de la legislatura.

En las quinielas para sucederla destaca el nombre de Carlos Cuerpo. El actual ministro de Economía ha ganado protagonismo durante la crisis de Oriente Próximo, aunque existe la duda de si Sánchez optará por un «megaministerio» de Economía y Hacienda o si mantendrá su apuesta tradicional por una mujer de perfil político para la vicepresidencia primera.

Una campaña marcada por los tribunales

El camino hacia el 17 de mayo no será sencillo. El inicio de la campaña coincidirá con el juicio en el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas, donde se sientan en el banquillo figuras como José Luis Ábalos y Koldo García. Este contexto, sumado a la fortaleza de Moreno Bonilla en las encuestas, convierte el desembarco de Montero en una operación de «todo o nada» para el futuro del sanchismo en el sur de España.