La Comunidad de Madrid acusa a la presidenta mexicana de «deriva totalitaria» y de amenazar con cerrar el recinto de los Premios Platino si la dirigente madrileña asistía a la gala.

MADRID / CIUDAD DE MÉXICO – Lo que comenzó como un viaje institucional para estrechar lazos culturales y económicos ha terminado en un severo conflicto diplomático. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes, 8 de mayo de 2026, el adelanto de su regreso a España, cancelando la última etapa de su gira por México debido a lo que califica como un «clima de boicot» y hostilidad por parte del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

Amenazas y «nerviosismo» de la ultraizquierda

A través de un contundente comunicado, el Gobierno regional ha denunciado que la administración mexicana ha presionado a los organizadores de los Premios Platino, evento copatrocinado por Madrid que se celebra este sábado en la Riviera Maya. Según la Puerta del Sol, el Gobierno de México llegó a «amenazar con cerrar el hotel» y el complejo donde se desarrolla la gala si Ayuso hacía acto de presencia.

«La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Es un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español», afirma el comunicado, que tilda la actitud del Gobierno de Morena de «deriva totalitaria y violenta».

Además de la cancelación de su asistencia a la gala, Ayuso ha suspendido la tercera parte de su viaje, que debía transcurrir en Monterrey, tras denunciar que las autoridades mexicanas exigieron identificar con nombre y apellido a todas las personas que se reunieran con ella.

El origen del conflicto: Hernán Cortés y la historia

La tensión entre ambas mandatarias escaló tras las declaraciones de Ayuso durante su estancia, donde reivindicó la figura de Hernán Cortés y defendió el legado español y el mestizaje. Estas palabras fueron calificadas de «ignorancia» por Sheinbaum, quien aseguró que la sociedad mexicana difícilmente aceptaría a alguien que «adore» al conquistador.

Desde el entorno de Ayuso responden que es «insólito» que se ataque a una representante política por sus ideas, especialmente cuando Sheinbaum es recibida en España con respeto.

Desmentido a la oposición

Ante las críticas de la oposición madrileña, que aseguraba que la presidenta tenía la agenda vacía, el Gobierno regional ha insistido en que el fin de semana estaba repleto de encuentros con la industria del cine iberoamericano que, finalmente, no podrán producirse de forma presencial por motivos de seguridad y protocolo institucional.

PUBLICIDAD

Díaz Ayuso tiene previsto aterrizar en Madrid en las próximas horas, poniendo fin de forma abrupta a una visita que ha reavivado las heridas históricas y políticas entre los actuales gobiernos de Madrid y México.