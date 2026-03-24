La reconocida artista Shakira ha ampliado su serie de conciertos en Madrid, sumando tres fechas más a su residencia europea en la capital española. Los nuevos conciertos se realizarán los días 18, 19 y 20 de septiembre, en el espacio que se conoce como Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde.

En este recinto se ha diseñado lo que se ha denominado «Estadio Shakira», un espacio que tiene la capacidad de albergar a 50,000 personas por día. Esta iniciativa viene acompañada de una experiencia única bajo el lema ‘Es Latina’, la cual promete ofrecer un evento de doce horas, comenzando al mediodía y concluyendo a media noche.

La organización de este evento ha sido apoyada por figuras destacadas en la industria del entretenimiento, como el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, quien ha expresado su entusiasmo por las posibilidades que brinda el nuevo recinto, diseñado por el reconocido grupo de arquitectos BIG-Bjarke Ingels Group.

La preventa de entradas comienza el 24 de marzo para los usuarios registrados en la página web de Shakira, y continuará el 25 de marzo en la plataforma de Santander SMusic. La venta general iniciará el 27 de marzo, con un límite de disponibilidad de 50,000 entradas cada día.

A pesar de las críticas recibidas sobre la idoneidad del recinto, que fue objeto de comentarios del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, los organizadores mantienen que el espacio ha sido previamente utilizado para eventos importantes, como el festival Mad Cool, y que está preparado para recibir a la multitud esperada.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insinuado la posibilidad de que la residencia de la artista se extienda hasta diez conciertos, de ser Shakira capaz de ofrecer diez experiencias únicas a sus seguidores. La organización ha afirmado que no se dejará a ningún fan sin la oportunidad de disfrutar de este espectáculo inolvidable.

El recinto que albergará estos conciertos ha estado en el punto de mira recientemente, ya que ha sido escenario de un juicio relacionado con el festival Mad Cool, donde se acusó a los organizadores de haber generado problemas de ruido. A pesar de ello, Live Nation garantiza que todo se está organizando de manera que se priorice la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Para esta serie de conciertos, el Iberdrola Music será renombrado como Macondo Park, en homenaje a la célebre novela de Gabriel García Márquez, «Cien años de soledad». Este espacio se extiende por 40 hectáreas y ofrecerá más que simples conciertos, ya que incluirá exposiciones, gastronomía y diversas actividades culturales comisariadas por Shakira misma.

Además, dentro de Macondo Park se creará un área especial para los más pequeños, conocida como Macondito, desarrollada bajo la supervisión de los hijos de la artista, Milan y Sasha. Antes de su esperada residencia en Madrid, Shakira llevará su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ a países como Brasil.