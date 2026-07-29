El presidente del Gobierno visita el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, desde donde confirma que hay diez fuegos activos en España y pide paciencia a las personas confinadas o desalojadas frente al riesgo de la nueva ola de calor.

Navalcarnero (Madrid) — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la evolución de los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país —con especial atención en los focos de Ávila y Madrid— «continúa siendo favorable, aunque con máxima prudencia». Durante una declaración institucional en su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero (Madrid), el jefe del Ejecutivo ha confirmado que en estos momentos permanecen diez incendios activos en todo el territorio nacional.

Sánchez ha destacado el «extraordinario trabajo» de todos los operativos de emergencia y ha detallado que las labores actuales se centran en tareas de contención para evitar posibles reproducciones. Asimismo, ha advertido que las próximas doce horas serán «decisivas» para afianzar la estabilización del fuego, un objetivo prioritario que se ve amenazado por el inicio de la cuarta ola de calor de la temporada.

«Se está en una tarea de contención para evitar que pueda haber cualquier reinicio en zonas que pensábamos que ya estaban consolidadas o estables», ha explicado Sánchez, remarcando que la consolidación es «ahora mismo el principal objetivo».

Un nivel de emergencia inédito

El presidente ha recordado que los focos que han golpeado a Ávila, Madrid y Toledo han marcado un hito en la gestión de crisis, al ser la primera vez que se declara el Nivel 3 de emergencia nacional en un incendio. Esta medida otorga al Gobierno central la dirección directa de los trabajos de extinción. En el caso de Toledo, el riesgo se ha reducido al Nivel 2 tras bajar la intensidad del fuego.

Previo a su comparecencia, el jefe del Ejecutivo participó en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar el despliegue del Sistema Nacional de Protección Civil.

Llamamiento a la población y lucha contra la desinformación

Durante su intervención, Sánchez se ha dirigido de forma directa a los vecinos afectados por los desalojos y confinamientos temporales: