La presidenta madrileña defiende la adquisición del inmueble en Chamberí por parte de la Comunidad para uso temporal durante la reforma de la Real Casa de Correos, mientras el PSOE exige explicaciones inmediatas.

Madrid — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atribuido este miércoles a una nueva «campaña de desprestigio» promovida por «el Gobierno y su prensa afín» las informaciones sobre la compra de un ático por parte de la Administración regional. Según ha explicado, el inmueble se destinará a «reuniones institucionales de forma provisional» y no a uso personal.

La controversia surge tras la publicación por parte del diario El País de la adquisición de un ático de 485 metros cuadrados situado en una novena planta del paseo del General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí. La compra se habría realizado el pasado 14 de abril a través de la empresa autonómica Planifica Madrid, presidida por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. El objetivo de la operación es habilitar una oficina temporal para la presidenta mientras se acomete la reforma integral de la Real Casa de Correos, cuyas obras en la segunda planta arrancarán en agosto.

«No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. No me estoy comprando nada, no se me está comprando nada. Se compran y se venden inmuebles; esta administración no puede despatrimonializarse», ha aseverado Díaz Ayuso.

En una comparecencia posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno —convocada a causa de los incendios en la sierra oeste de la región—, la jefa del Ejecutivo autonómico ha lamentado tener que abordar este asunto en plena gestión de una emergencia. Asimismo, ha criticado que se haya actuado de «mala fe» por las fechas y las formas empleadas, acusando al medio de «adelantarse a un futuro que no ha llegado».

El PSOE exige explicaciones

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y candidato del PSOE a la Presidencia madrileña, Óscar López, ha exigido explicaciones urgentes sobre la operación.

A través de su cuenta en la red social X, López ha cuestionado el gasto público invertido: «Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué».

Detalles claves de la operación