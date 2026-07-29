El Palacio de la Almudaina acoge el tradicional despacho estival entre el monarca y el presidente del Gobierno, con la ola de incendios forestales y el balance del curso político como trasfondo.

Palma — El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma de Mallorca su habitual despacho de trabajo estival. La reunión institucional, fijada en el Palacio de la Almudaina, marca el cierre de la agenda oficial del jefe del Ejecutivo antes de iniciar su periodo de descanso estival y tiene lugar en un contexto marcado por la gravedad de los incendios forestales que han afectado a diversas provincias en los últimos días.

El encuentro se produce tras la intensa agenda internacional del monarca, quien aterrizó en Mallorca tras viajar a Lima para asistir a la investidura de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori. Antes de dicho viaje, los Reyes se trasladaron el pasado domingo al polideportivo La Chopera en Villamanta (Madrid) para mostrar su apoyo a los vecinos evacuados por el grave incendio de la sierra oeste madrileña.

Balance político y agenda estival

El despacho en La Almudaina sucede también al tradicional balance del curso político ofrecido por Sánchez este lunes. En su comparecencia, el presidente hizo hincapié en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado frente al cambio climático y repasó los tres años transcurridos de legislatura, reafirmando su intención de agotar el año de mandato restante.

Felipe VI, que inició su estancia en la isla el pasado 24 de julio con las habituales audiencias a las principales autoridades balear—entre ellas la presidenta del Govern, Marga Prohens—, continuará con su actividad en la isla. Entre los compromisos previstos de la Familia Real destaca la presencia de la reina Letizia el próximo domingo en la clausura de la 16.ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest.

Por su parte, tras la cita en la capital balear, se prevé que Pedro Sánchez traslade su residencia de vacaciones a La Mareta (Lanzarote) hasta la reanudación del curso político, fijada para el próximo martes 25 de agosto con la celebración del primer Consejo de Ministros tras el receso veraniego.