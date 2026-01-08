

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se han reunido en La Moncloa con el objetivo de garantizar la estabilidad de la legislatura a través de un acuerdo sobre financiación autonómica.

Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes en la sede del Ejecutivo, en el que Esquerra confía en cerrar un modelo de financiación que, según sus cálculos, podría aportar cerca de 5.000 millones de euros adicionales a Cataluña.

La reunión refleja la intención de ambas partes de avanzar en el diálogo político y económico para consolidar acuerdos que fortalezcan la gobernabilidad y aseguren recursos para las comunidades autónomas.

Fuentes de ERC destacan que el encuentro ha sido “constructivo” y que se esperan nuevas conversaciones para definir los detalles del modelo de financiación y su impacto presupuestario.