Renfe ha iniciado una nueva campaña de Superprecios, ofreciendo billetes desde 15 euros en trenes AVE, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. La promoción, pensada para las primeras escapadas del año, estará disponible del 8 al 18 de enero, permitiendo a los viajeros planificar sus viajes con importantes descuentos.

Raquel Lozano, responsable de comunicación de Renfe en La Rioja, señala que esta iniciativa busca “ayudar a la gente en la cuesta de enero y durante la época de rebajas, para que quienes ya tienen claro su destino puedan aprovechar precios muy atractivos”.

Los billetes promocionales se identificarán como ‘Superprecio’ y estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, los clientes pueden mejorar su billete Básico por 3 euros adicionales a la modalidad ‘Elige’, que ofrece mayor flexibilidad para cambios y anulaciones (excepto en AVE Internacional). Los miembros del programa de fidelización Más Renfe también podrán beneficiarse de estas tarifas y acumular puntos de ahorro.

Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia con una amplia oferta de horarios para recorrer España, y sus trenes AVE son los mejor valorados por los usuarios, según la CNMC. La compañía publica mensualmente indicadores de puntualidad y calidad del servicio para todos sus trenes, garantizando transparencia y accesibilidad a la información.

En materia de sostenibilidad, Renfe se consolida como líder en eficiencia energética, reduciendo un 13% el consumo unitario y disminuyendo un 20% la huella de carbono en los últimos dos años.