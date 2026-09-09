El Partido Popular de Ceuta ha expresado su descontento ante la concesión de una gratificación extraordinaria de 80.000 euros por parte de Moncloa a la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Lee tambien: El PSOE de Ceuta critica al Gobierno local

El partido critica la falta de transparencia sobre el destino de esta gratificación y exige explicaciones sobre quiénes serán los beneficiarios finales y los criterios para su concesión.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta critica gestión de ubicaciones por el Gobierno de Vivas