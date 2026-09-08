Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el New Economy Forum Europa, ha manifestado que los españoles tienen derecho a saber qué ha trasladado España a Marruecos y cuál ha sido la respuesta obtenida.

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Feijóo ha criticado la actitud del Gobierno central, a la que ha calificado de «indignidad», y ha destacado la «dignidad admirable» de Juan Jesús Vivas. Además, ha reafirmado tres compromisos con Ceuta: normalidad, verdad y futuro.

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