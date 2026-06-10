El santoral católico celebra hoy, 11 de junio, a San Bernabé, apóstol, tradicionalmente vinculado al siglo I. Su figura aparece ligada a la primera expansión del cristianismo y al acompañamiento de San Pablo en momentos clave.

Este jueves se enmarca dentro del tiempo ordinario, con una conmemoración apostólica que invita a fijarse en el testimonio de quienes sostuvieron la fe cuando las comunidades cristianas empezaban a organizarse. Para muchos, el recuerdo de San Bernabé es especialmente significativo por su papel como hombre de comunión y por su autoridad moral al servicio de la Iglesia.

San Bernabé (s. I)

San Bernabé es presentado como apóstol en la tradición cristiana primitiva. En el Nuevo Testamento, su nombre se asocia a Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron ganando identidad propia y creciendo en número y organización.

Una de las ideas más repetidas en su recuerdo es su relación con San Pablo. La tradición subraya que Bernabé actuó como acompañante y valedor, ayudando a que la comunión entre los primeros cristianos fuera real y no solo nominal. Ese talante explica por qué se le considera, con frecuencia, un modelo de caridad eclesial.

También se le vincula con los primeros viajes misioneros y con el impulso de la predicación. En ese marco, su legado no se reduce a una actividad puntual, sino a un estilo de servicio: favorecer la unidad, promover la fidelidad y sostener el crecimiento de las comunidades.

En la memoria litúrgica, el 11 de junio mantiene vivo el ejemplo de un apóstol que, más que buscar protagonismo, pone su autoridad al servicio del Evangelio. Por eso, su conmemoración sigue siendo una referencia para la misión y para la corresponsabilidad en la Iglesia.

Otros santos que se celebran el 11 de junio

San Máximo de Nápoles (s. IV): obispo en la Antigüedad tardía, vinculado a la tradición eclesial napolitana.

(s. IV): en la Antigüedad tardía, vinculado a la tradición eclesial napolitana. San Remberto de Bremen (888): obispo de Hamburgo y Bremen , figura asociada al gobierno pastoral del norte de Europa.

(888): , figura asociada al gobierno pastoral del norte de Europa. Santa Alicia o Aleide de La Chambre (1250): virgen , recordada en la devoción popular por su vida consagrada.

(1250): , recordada en la devoción popular por su vida consagrada. San Paris de Treviso (1267): presbítero , santo relacionado con el ministerio sacerdotal en la zona de Treviso .

(1267): , santo relacionado con el ministerio sacerdotal en la zona de . San Juan de Sahagún ( Juan González de Castrillo ) (1479): presbítero , conocido por su testimonio espiritual en su época.

( ) (1479): , conocido por su testimonio espiritual en su época. Santa Rosa Francisca María de los Dolores ( María Rosa Molas Vallvé ) (1876): virgen , figura destacada en la vida religiosa del siglo XIX.

( ) (1876): , figura destacada en la vida religiosa del siglo XIX. Santa Paula Frassinetti (1882): virgen , recordada por su obra y entrega en favor de la formación.

(1882): , recordada por su obra y entrega en favor de la formación. San Ignacio Maloyan (1915): obispo de Mardin y mártir , mártir del siglo XX en el contexto de las persecuciones.

(1915): y , mártir del siglo XX en el contexto de las persecuciones. Beato Bardón de Maguncia (1051): obispo , venerado en la tradición por su servicio pastoral.

(1051): , venerado en la tradición por su servicio pastoral. Beata Iolanda de Gniezno (1298): abadesa , figura asociada a la vida monástica y al gobierno en el monasterio.

(1298): , figura asociada a la vida monástica y al gobierno en el monasterio. Beato Esteban Bandelli (1450): presbítero , venerado por su ministerio en la Iglesia.

(1450): , venerado por su ministerio en la Iglesia. Beata María Schininà (1910): virgen, recordada por su consagración y testimonio.

Significado litúrgico: por qué se recuerda a San Bernabé el 11 de junio

La conmemoración de San Bernabé el 11 de junio mantiene en el centro a un apóstol ligado a la predicación y al crecimiento de las comunidades. En el uso litúrgico habitual, su festividad ayuda a subrayar el vínculo entre misión y comunión, especialmente en tiempos de consolidación de la vida eclesial. Por eso, cuando llega esta fecha, muchas personas buscan participar con más atención en la Eucaristía y en la oración por la unidad de la Iglesia.