El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza la atención farmacéutica fuera del horario habitual. Para este jueves, 11 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de la disponibilidad de farmacias por zonas y turnos, con el objetivo de que los vecinos puedan localizar el punto de asistencia más cercano según el momento del día.

Según los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy no hay farmacias de guardia registradas. Aun así, te detallamos cómo figura la información por zonas, para que tengas una referencia clara en caso de necesitar medicación o asesoramiento.

Zona Centro

No hay farmacias de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno noche o 24 horas en Ceuta para el jueves, 11 de junio de 2026.

Si necesitas acudir por una medicación concreta, intenta hacerlo con receta médica (o la documentación necesaria) y, especialmente en horarios nocturnos, prepara la información básica con antelación (nombre del medicamento y dosis) para agilizar la atención. En caso de urgencia, sigue las indicaciones sanitarias de los servicios correspondientes.