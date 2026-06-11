Este jueves, 11 de junio de 2026, el tiempo en España combina cielos con intervalos nubosos en varias zonas y algunas lluvias puntuales, mientras que en otras áreas predominan los cielos despejados o poco nubosos. Los datos por capital proceden de las previsiones municipales publicadas por AEMET, con temperaturas máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se presenta con intervalos nubosos. Bilbao alcanza una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con viento del NE a 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 25%. En la misma línea, el ambiente se mantiene más templado que en el interior, aunque con presencia de nubes.

En Coruña, A, se espera poco nuboso, con máx 25°C y mín 14°C y viento del NE a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que, de acuerdo con AEMET, no se prevén precipitaciones en la capital gallega para la jornada.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un tiempo predominantemente estable. En Madrid, se registran nubes altas, con máx 33°C y mín 16°C. El viento sopla del NE a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según la información municipal de AEMET.

En Zaragoza, el cielo será poco nuboso. La ciudad aragonesa tendrá máx 29°C y mín 13°C, con viento del NO a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Las temperaturas, aunque agradables en la noche y primera hora, mantienen un claro componente veraniego a lo largo del día.

Sur peninsular

En el sur, destaca la combinación de cielos despejados en algunas capitales con lluvias escasas y nubosidad en otras. Sevilla presenta un escenario de despejado, con máx 38°C y mín 19°C. El viento es muy flojo, del E a 5 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con AEMET.

Ceuta, por su parte, muestra más actividad nubosa: nuboso con lluvia escasa, con máx 24°C y mín 20°C. El viento del E alcanza 30 km/h y la probabilidad de lluvia es del 95%, lo que apunta a que, aunque se trata de lluvia escasa, el episodio podría ser frecuente durante el día en la ciudad.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la jornada combina intervalos nubosos y mayor probabilidad de lluvia que en el resto del país. Barcelona tendrá intervalos nubosos con lluvia escasa, con máx 26°C y mín 20°C. El viento sopla del S a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 60%, según las previsiones municipales consultadas a AEMET.

València presenta un patrón similar: intervalos nubosos con lluvia escasa, con máx 26°C y mín 18°C. El viento es del SE a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 55%. En conjunto, el riesgo de precipitaciones puntuales se mantiene por encima del 50% en estas dos capitales.

Islas Baleares

Las islas Baleares registran un tiempo más benigno y con menos probabilidades de precipitación. En Palma, el cielo estará poco nuboso, con máx 28°C y mín 18°C. El viento sopla del SO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con AEMET.

El patrón general en Palma sugiere una jornada tranquila desde el punto de vista de la lluvia, con temperaturas suaves para la época y un viento moderado.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, predomina el tiempo estable, aunque con viento más marcado en algunas capitales. En Las Palmas de Gran Canaria, se espera poco nuboso, con máx 24°C y mín 19°C. El viento sopla del N a 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según los datos municipales de AEMET.

Con estas condiciones, la principal variable para la jornada en Canarias es el viento, más que la presencia de nubes de evolución o precipitaciones.

Recomendaciones

Si te mueves por el litoral mediterráneo (Barcelona y València), conviene llevar un paraguas ligero o impermeable, ya que la probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 55-60%.

(Barcelona y València), conviene llevar un paraguas ligero o impermeable, ya que la se sitúa en torno al 55-60%. En Ceuta , donde el cielo será nuboso con lluvia escasa y la probabilidad alcanza el 95% , es recomendable ajustar los planes a posibles chubascos y protegerse del viento E (30 km/h) .

, donde el cielo será nuboso con lluvia escasa y la probabilidad alcanza el , es recomendable ajustar los planes a posibles chubascos y protegerse del . En zonas con cielos despejados o poco nubosos (Madrid, Zaragoza, Palma, Sevilla o Las Palmas), el día invita a realizar actividades al aire libre, atendiendo a las diferencias térmicas, especialmente en áreas interiores con máximas elevadas.

En resumen, el jueves 11 de junio de 2026 en España mantiene un predominio de tiempo estable, con lluvias escasas y mayor riesgo en el mediterráneo y especialmente en Ceuta, mientras que en el centro y en parte del sur se imponen cielos poco nubosos y temperaturas que pueden ser altas. Toda la información citada se basa en los registros municipales publicados por AEMET.