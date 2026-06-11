La previsión del tiempo en Ceuta para este jueves 11 de junio de 2026 llega con la firma de la AEMET: el día se presenta nuboso con lluvia escasa y una alta probabilidad de precipitación. Aunque las temperaturas se mantienen en un rango suave para la época, la sensación ambiental y la humedad invitan a ir preparado.
En cuanto a condiciones, la temperatura máxima alcanza 24°C y la mínima se sitúa en 20°C. El viento del este (E) sopla con 30 km/h, un factor que puede hacerse notar en zonas abiertas. La probabilidad de precipitación es del 95% y la humedad relativa se mueve entre 80% y 100%, mientras que el cielo, según AEMET, no termina de despejar.
Previsión para los próximos días
De cara al viernes 12 de junio, la AEMET apunta a una jornada más tranquila: poco nuboso y temperaturas similares, con máxima de 24°C y mínima de 20°C. El viento del E aumenta respecto al jueves, con 35 km/h, así que, aunque el cielo gane claridad, el aire seguirá marcando el ritmo del día.
El sábado 13 de junio continuará con una tendencia estable: poco nuboso y un ligero descenso térmico, 23°C como máxima y 19°C como mínima. El viento del este baja a 25 km/h, lo que puede resultar más llevadero. Para el domingo 14 de junio, la previsión indica 23°C de máxima y 18°C de mínima y viento (dato no informado); en esa jornada la información disponible no concreta la velocidad, aunque sí se mantiene el enfoque en el patrón térmico.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 24°C
- Temperatura mínima: 20°C
- Estado del cielo: Nuboso con lluvia escasa
- Viento: E, 30 km/h
- Probabilidad de precipitación: 95%
- Humedad: entre 80% y 100%
- Índice UV máximo: 9
Recomendaciones
Con un 95% de probabilidad de lluvia y el cielo nuboso con lluvia escasa, conviene llevar paraguas o prenda impermeable. Además, el índice UV máximo de 9 aconseja protección solar (crema, gafas y gorra) aunque haya nubes. Por el viento del este de 30 km/h y el rango de temperaturas (20–24°C), utiliza ropa ligera pero no excesivamente fina, y presta atención en desplazamientos por zonas más abiertas.