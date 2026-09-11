Hoy, 12 de septiembre, la Iglesia celebra a San Autónomo de Bitinia, obispo y mártir del siglo III, vinculado por la tradición a la región de Bitinia (Asia Menor).

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La memoria de Autónomo remite a los primeros siglos del cristianismo, cuando la predicación y las persecuciones convirtieron a muchos líderes locales en mártires. La hagiografía le presenta como obispo que mantuvo la coherencia entre su ministerio y el testimonio hasta la muerte; la referencia geográfica de Bitinia sitúa su labor en el contexto de las comunidades cristianas fuera de los grandes centros urbanos de la época.

En Ceuta, el santoral que siguen las parroquias se enmarca en la Diócesis de Cádiz y Ceuta; la Catedral de la Asunción es el templo católico más relevante de la ciudad.

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San Autónomo de Bitinia

La tradición atribuye a Autónomo una tarea evangelizadora en Bitinia. Su figura combina la condición episcopal con el martirio, rasgos habituales en los relatos de los siglos II y III sobre obispos locales que defendieron la fe frente a las hostilidades de su tiempo.

Su recuerdo ha llegado a través de las fuentes hagiográficas, que subrayan el valor del testimonio y la fidelidad doctrinal. Para los fieles que consultan el santoral, su memoria sirve para conectar la liturgia con la historia de la Iglesia primitiva.

Otros santos que se celebran el 12 de septiembre

Santos Crónidas, Leoncio y Serapión de Alejandría : mártires cristianos ejecutados en el siglo III durante las persecuciones contra los cristianos en Alejandría .

: mártires cristianos ejecutados en el siglo durante las persecuciones contra los cristianos en . San Albeo de Emly : obispo, peregrino y predicador ( 528 ), asociado a la sede de Emly en Irlanda .

: obispo, peregrino y predicador ( ), asociado a la sede de en . San Guido de Anderlecht : laico y peregrino ( 1012 ), originario de Anderlecht en la actual Bélgica , ligado al servicio a los pobres .

: laico y peregrino ( ), originario de en la actual , ligado al servicio a los . San Poncio de Roda : monje y obispo ( 1104 ), vinculado a Roda de Isábena , en el Reino de Aragón .

: monje y obispo ( ), vinculado a , en el Reino de . Beato Pedro Sulpicio Cristóbal Faverge : mártir ( 1794 ), religioso francés durante la Revolución francesa .

: mártir ( ), religioso francés durante la . San Francisco Ch‘oe Kyong-hwam: mártir (1839), catequista coreano ejecutado en las persecuciones contra los cristianos en Corea; forma parte de los 103 mártires coreanos canonizados por el papa Juan Pablo II.

Significado litúrgico y devociones del 12 de septiembre

El 12 de septiembre reúne memorias de mártires del siglo III junto a testimonios de épocas posteriores, desde la Iglesia irlandesa hasta mártires de la era moderna. Según el santoral católico, estas conmemoraciones subrayan la continuidad histórica de la comunidad cristiana y el papel de los obispos y mártires en la transmisión de la fe.

Para los católicos de Ceuta, conocer el contexto de cada santo facilita la participación en las celebraciones parroquiales y en la oración comunitaria, conectando la liturgia local con la tradición universal de la Iglesia.

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