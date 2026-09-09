10 de septiembre: el santoral católico recuerda a San Nemesio de Alejandría, condenado a morir en la hoguera durante la persecución ordenada por el emperador Decio.

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Según la tradición hagiográfica, Nemesio fue acusado ante las autoridades de Alejandría y sufrió una condena ejemplar. Su memoria aparece en martirologios antiguos como testigo de la fe en un momento en que la profesión cristiana se castigaba con dureza.

San Nemesio de Alejandría (251)

Las fuentes tradicionales asocian a San Nemesio con la persecución de Decio y destacan el modo de su muerte: la hoguera. Ese relato forma parte de un amplio conjunto de textos que recogen interrogatorios, acusaciones públicas y condenas de creyentes en el siglo III.

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En la liturgia su figura simboliza la constancia ante la coerción. Su conmemoración se celebra el 10 de septiembre junto a otros mártires del ámbito alejandrino y africano.

Otros santos que se celebran el 10 de septiembre

Santos Nemesiano, Félix, Lucio, Liteo, Poliano, Víctor, Jaderes y Dativo : mártires (258), cristianos perseguidos y castigados en época romana.

: mártires (258), cristianos perseguidos y castigados en época romana. Santa Pulqueria de Constantinopla (453): emperatriz de Oriente, recordada por su defensa de la ortodoxia cristiana .

(453): emperatriz de Oriente, recordada por su defensa de la . San Agabio de Novara (s. V): obispo de Novara , sucesor de san Gaudencio .

(s. V): obispo de , sucesor de . San Salvio de Albi (584): obispo de Albi , murió tras atender a los enfermos en 584.

(584): obispo de , murió tras atender a los enfermos en 584. San Teodardo de Tongres (c. 670): obispo y mártir de Tongres-Maastricht , asesinado mientras viajaba para presentar demandas ante el rey Childerico II .

(c. 670): obispo y mártir de , asesinado mientras viajaba para presentar demandas ante el rey . San Autberto de Avranches (s. VIII): obispo vinculado al impulso del culto a san Miguel Arcángel en el monte que sería conocido como Monte Saint-Michel .

(s. VIII): obispo vinculado al impulso del culto a en el monte que sería conocido como . Beato Oglerio de Locedio (1214): abad cisterciense en Locedio (Piamonte); culto confirmado por el papa Pío IX en 1875 .

(1214): abad cisterciense en (Piamonte); culto confirmado por el papa en . San Nicolás de Tolentino (1305): presbítero agustino, nacido en 1245 y muerto en 1305 .

(1305): presbítero agustino, nacido en y muerto en . San Ambrosio Eduardo Barlow (1641): presbítero benedictino inglés, ejecutado en Tyburn en 1641 .

(1641): presbítero benedictino inglés, ejecutado en en . Beato Jacobo Gagnot (1794): presbítero carmelita francés, murió en 1794 y fue beatificado por Juan Pablo II en 1995.

Martirio, obispados y epidemias: qué destaca en el santoral del 10 de septiembre

La fecha reúne testimonios de martirio, episodios de defensa doctrinal y ejemplos de servicio pastoral en crisis sanitarias, como la actuación atribuida a San Salvio de Albi durante la epidemia de 584.

En Ceuta, las parroquias que siguen el calendario litúrgico romano podrían recordar hoy a estos santos en las celebraciones eucarísticas locales; la forma concreta de la conmemoración depende de cada comunidad.

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