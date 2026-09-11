La ‘influencer’ Shannis ha generado un gran revuelo en redes tras confesar en el programa ‘El Sótano’ que ignoraba que Ibiza perteneciera a España. La creadora de contenido llegó a cambiar su dinero a dólares creyendo que no le aceptarían euros en la isla balear.

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La creadora de contenido Shannis ha sorprendido a los espectadores durante su participación en el programa ‘El Sótano’ al relatar una anécdota sobre sus vacaciones estivales en la isla de Ibiza. La ‘influencer’ admitió ante la audiencia y la presentadora del espacio, Alba Carrillo, que desconocía por completo que el archipiélago balear formase parte del territorio español.

Durante su intervención, Shannis explicó que decidió acudir a una casa de cambio para convertir todo el dinero en efectivo que llevaba de euros a dólares antes de realizar su viaje. Según relató la propia protagonista, dio por hecho que por el mero hecho de tratarse de una isla situada «en mitad del océano» no le aceptarían la moneda nacional al intentar realizar sus compras.

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La revelación provocó la sorpresa en plató de Alba Carrillo, quien cuestionó directamente la lógica de la acción y preguntó a la ‘influencer’ en qué país situaba geográficamente a la isla de Ibiza antes de tomar el vuelo. Shannis prefirió no precisar qué país tenía en mente, aunque aclaró que descubrió la realidad al llegar al destino y disponerse a pagar, momento en el que le indicaron el coste en euros.

Tras percatarse del error en el propio establecimiento, la creadora de contenido tuvo que acudir nuevamente a un punto de cambio de divisa en la propia isla para revertir la operación y convertir de nuevo todos los dólares a euros para poder costear su estancia.