Hoy, 11 de septiembre, el santoral católico conmemora a Santos Proto y Jacinto de Roma, mártires del siglo III.

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Según la tradición hagiográfica, Proto y Jacinto fueron víctimas de las persecuciones contra los primeros cristianos en la ciudad de Roma. Su recuerdo figura en el calendario litúrgico como ejemplo de martirio y fidelidad personal frente a la hostilidad. En Ceuta, parroquias que consultan el santoral incluyen estas conmemoraciones en las intenciones de las misas y en los libros parroquiales, donde los nombres del día sirven para la oración y la memoria comunitaria.

Santos Proto y Jacinto de Roma (s. III)

Proto y Jacinto de Roma aparecen en las listas de mártires del siglo III y se vinculan con los primeros testimonios cristianos en la capital del Imperio. La información sobre su vida y muerte procede de fuentes hagiográficas antiguas y de la tradición eclesiástica.

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La conmemoración litúrgica insiste en el significado del martirio como forma de testimonio. Para los fieles que siguen el santoral, la jornada proyecta esos nombres en la liturgia diaria y en la devoción local.

Otros santos que se celebran el 11 de septiembre

Santos Félix y Régula de Turico : mártires; tradición asociada a Turico .

: mártires; tradición asociada a . San Pafnucio de Egipto : obispo (s. IV).

: (s. IV). San Paciente de Lyon : obispo (480).

: (480). San Sacerdote de Lyon : obispo (552).

: (552). San Daniel de Bangor : obispo y abad (584).

: (584). San Adelfio de Remiremont : abad (670).

: (670). San Leudino o Bodón de Toul : obispo (680).

: (680). San Elías Espeleota de Aulón : 960 .

: . Beato Buenaventura de Barcelona : 1648 .

: . Beato Francisco Mayaudon : presbítero y mártir (1794).

: (1794). San Juan Gabriel Perboyre : presbítero y mártir (1840).

: (1840). Beato Pedro de Alcántara Villanueva Larráyez : mártir (1936).

: (1936). Beato José María Segura Penadés: presbítero y mártir (1936).

Significado litúrgico

La conmemoración del 11 de septiembre agrupa figuras de distintas épocas: mártires de los primeros siglos, obispos y abades de la Edad Media y beatos del siglo XIX y XX. En el santoral aparecen, por ejemplo, san Pafnucio de Egipto (s. IV), san Paciente de Lyon (480) y san Daniel de Bangor (584), así como san Juan Gabriel Perboyre (1840) y los mártires de 1936 citados en el calendario.

Para las comunidades que siguen el calendario litúrgico, estos nombres ayudan a situar la oración en una continuidad histórica que va desde los primeros testimonios cristianos hasta el siglo XX.

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