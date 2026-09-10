Hoy, 11 de septiembre, el santoral católico conmemora a Santos Proto y Jacinto de Roma, mártires del siglo III.
Lee tambien: San Nemesio de Alejandría: El mártir que fue condenado a morir quemado | Santoral 10 de septiembre
Según la tradición hagiográfica, Proto y Jacinto fueron víctimas de las persecuciones contra los primeros cristianos en la ciudad de Roma. Su recuerdo figura en el calendario litúrgico como ejemplo de martirio y fidelidad personal frente a la hostilidad. En Ceuta, parroquias que consultan el santoral incluyen estas conmemoraciones en las intenciones de las misas y en los libros parroquiales, donde los nombres del día sirven para la oración y la memoria comunitaria.
Santos Proto y Jacinto de Roma (s. III)
Proto y Jacinto de Roma aparecen en las listas de mártires del siglo III y se vinculan con los primeros testimonios cristianos en la capital del Imperio. La información sobre su vida y muerte procede de fuentes hagiográficas antiguas y de la tradición eclesiástica.
Lee tambien: San Pedro Claver: Misionero jesuita en Cartagena de Indias y defensor de los esclavizados | Santoral 9 de septiembre
La conmemoración litúrgica insiste en el significado del martirio como forma de testimonio. Para los fieles que siguen el santoral, la jornada proyecta esos nombres en la liturgia diaria y en la devoción local.
Otros santos que se celebran el 11 de septiembre
- Santos Félix y Régula de Turico: mártires; tradición asociada a Turico.
- San Pafnucio de Egipto: obispo (s. IV).
- San Paciente de Lyon: obispo (480).
- San Sacerdote de Lyon: obispo (552).
- San Daniel de Bangor: obispo y abad (584).
- San Adelfio de Remiremont: abad (670).
- San Leudino o Bodón de Toul: obispo (680).
- San Elías Espeleota de Aulón: 960.
- Beato Buenaventura de Barcelona: 1648.
- Beato Francisco Mayaudon: presbítero y mártir (1794).
- San Juan Gabriel Perboyre: presbítero y mártir (1840).
- Beato Pedro de Alcántara Villanueva Larráyez: mártir (1936).
- Beato José María Segura Penadés: presbítero y mártir (1936).
Significado litúrgico
La conmemoración del 11 de septiembre agrupa figuras de distintas épocas: mártires de los primeros siglos, obispos y abades de la Edad Media y beatos del siglo XIX y XX. En el santoral aparecen, por ejemplo, san Pafnucio de Egipto (s. IV), san Paciente de Lyon (480) y san Daniel de Bangor (584), así como san Juan Gabriel Perboyre (1840) y los mártires de 1936 citados en el calendario.
Para las comunidades que siguen el calendario litúrgico, estos nombres ayudan a situar la oración en una continuidad histórica que va desde los primeros testimonios cristianos hasta el siglo XX.