La producción de época de TVE y Netflix, ‘Valle Salvaje’, alcanza un punto de no retorno en su entrega de este jueves, 14 de mayo. El capítulo 415 llega marcado por el recrudecimiento del conflicto sucesorio y personal entre José Luis y Rafael, una guerra abierta que amenaza con desestabilizar definitivamente el control del palacio. La trama, que ha mantenido a la audiencia en vilo tras los interrogatorios de Alejo y las maniobras de Enriqueta, se encamina hacia una resolución donde las lealtades se dividen y las expulsiones drásticas alteran la convivencia en el valle.

El enfrentamiento definitivo entre José Luis y Rafael

El núcleo de este nuevo episodio reside en el choque directo entre el duque y su heredero. José Luis, en un intento desesperado por recuperar su mermado poder dentro del palacio, trata de hacer entrar en razón a Rafael. Sin embargo, la intervención del padre llega, presumiblemente, fuera de tiempo. Rafael parece haber tomado ya una decisión irrevocable sobre su bando en este conflicto, desoyendo las advertencias de su progenitor.

Este distanciamiento se produce pese a los esfuerzos previos de Hernando y José Luis por mantener al joven alejado de la influencia de Dámaso, a quien consideran una presencia altamente peligrosa. No obstante, Dámaso ha logrado infiltrarse en el círculo de confianza del duque mediante una estudiada apariencia de fidelidad y obediencia absoluta, complicando los planes de José Luis y dejando sus verdaderas intenciones bajo un manto de misterio.

Crisis en la Casa Grande: expulsiones y sospechas

La estabilidad de la Casa Grande se desmorona tras la determinación de don Hernando, quien, en un acto de autoridad sin precedentes, expulsa a Leonor y Rosalía. Esta medida tajante ha generado un terremoto emocional entre los habitantes del valle, especialmente tras el inesperado regreso de Leonor la noche anterior en compañía de una joven cuya identidad sigue despertando una profunda curiosidad.

Mientras tanto, en el servicio y las dependencias privadas, la tensión no es menor. Bárbara, impulsada por la preocupación y el miedo, se encuentra al límite en su búsqueda de un niño que sospecha está siendo ocultado por las parteras. Solo la intervención providencial de Luisa logra evitar que Bárbara actúe de manera impulsiva, lo que habría acarreado consecuencias imprevisibles para ambas.

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Secretos al descubierto y cuentas pendientes

El capítulo también aborda las consecuencias de las revelaciones de don Hernando, cuyas palabras han sacado a la luz secretos que muchos preferían mantener enterrados. En este clima de sospecha generalizada, Alejo protagoniza uno de los momentos más tensos de la jornada al encarar a Braulio. Sin posibilidad de huida y cansado de las amenazas constantes, Alejo decide ajustar cuentas en un enfrentamiento cargado de reproches que promete cambiar el destino de los implicados.

Con Rafael buscando el apoyo de Victoria y Enriqueta y José Luis luchando por no perder el control absoluto, el episodio de este jueves se posiciona como una pieza clave para entender el futuro de la familia y el equilibrio de poder en ‘Valle Salvaje’.