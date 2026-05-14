La actriz explica en el podcast ‘Mister Chaise Longue’ su decisión de abandonar la ficción de RTVE tras dos años y medio, coincidiendo con nuevos giros en la investigación del deceso de su personaje

La actualidad de ‘La Promesa’, la serie diaria de referencia en La 1 de RTVE, se divide hoy entre la realidad profesional de su antigua protagonista y el desarrollo de sus tramas más dramáticas. La actriz Ana Garcés ha roto su silencio sobre su marcha de la producción en una entrevista concedida al podcast ‘Mister Chaise Longue’, conducido por Nacho Guerreros. Sus declaraciones emergen en un momento de especial relevancia para la audiencia, justo cuando la ficción recupera el impacto de la muerte de Jana Expósito casi un año después de que el personaje falleciera en brazos de Manuel.

El «salto al vacío» de Ana Garcés tras 554 episodios

Durante su intervención en el citado formato, Ana Garcés ha detallado las razones que la llevaron a dejar de interpretar a uno de los personajes más icónicos de la televisión actual. La actriz, que formó parte del elenco entre 2023 y 2025, ha señalado que tras dos años y medio de rodaje sintió la necesidad de buscar nuevos horizontes profesionales. «Yo ya quería como ver mundo. Ya me había hecho ‘mayor'», ha explicado, haciendo referencia a la experiencia adquirida durante los 554 capítulos en los que dio vida a Jana.

Garcés ha reconocido que, a pesar de la estabilidad y el bienestar que le proporcionaba ‘La Promesa’, decidió priorizar la búsqueda de otros proyectos que le devolvieran la ilusión por lo desconocido. La intérprete ha calificado su salida como un «salto al vacío», puesto que en el momento de tomar la decisión no contaba con ninguna oferta en firme. «Cuando yo salí no tenía nada», ha confirmado ante Guerreros. No obstante, su apuesta profesional ha dado frutos con su incorporación a ‘Oasis’, una producción de Netflix que guarda similitudes estilísticas con ‘The White Lotus’ y que se encuentra pendiente de estreno.

Nuevos hallazgos sobre el asesinato de Jana Expósito

Mientras la actriz se asienta en su nueva etapa, RTVE mantiene viva la esencia de su personaje a través de una compleja trama de investigación que ha dado un vuelco este mes de mayo. Los seguidores de la serie han sido testigos de un descubrimiento crucial por parte de Pía, quien ha hallado pruebas de que no fue Cruz, sino doña Leocadia, quien adquirió el veneno utilizado para acabar con la vida de la joven.

Sin embargo, la narrativa ha dado un giro inesperado con las confesiones en el servicio. Aunque Ricardo se inculpó inicialmente del fallecimiento ante el ama de llaves, una conversación posterior con su hijo Santos ha revelado la presunta y cruda realidad. Según las palabras del mayordomo, su confesión fue una maniobra para proteger a su hijo: «No podía permitir que Pía descubriera que fuiste tú quién mató a tu madre», sentenció Ricardo, despejando las dudas sobre su falsa autoría tras haber sido vinculado con un tugurio donde trabajaba la fallecida.

Consecuencias y secretos en el palacio

El desarrollo de estos acontecimientos, especialmente durante la jornada del lunes 11 de mayo, ha sumido a Pía en un profundo calvario al descubrir que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor. Esta revelación convive con otras tensiones en la finca, como la decisión de Teresa de romper definitivamente con Cristóbal tras sentirse engañada.

Finalmente, la estabilidad de los habitantes de palacio se ve amenazada por otra revelación de peso: Manuel ha comunicado a Alonso la verdadera identidad de Vera, confirmando que la joven es la hija del duque de Carril. De este modo, ‘La Promesa’ entrelaza el legado de Jana Expósito con nuevos secretos que mantienen el pulso de la audiencia un año después de su trágica despedida.