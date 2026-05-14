El programa ‘Mask Singer: adivina quién canta’ vivió este miércoles una de sus noches más memorables con la emisión de la sexta entrega de su quinta edición. Tras las recientes revelaciones de Begoña Villacís y María del Monte, el concurso de Antena 3 desveló la identidad de la máscara Pizza, bajo la cual se encontraba la histórica colaboradora de televisión Lydia Lozano. La periodista fue descubierta justo antes de la semifinal por los investigadores Ana Milán y Boris Izaguirre, quienes no dudaron en señalar su nombre tras su actuación en el escenario.

Un duelo de máscaras previo a la semifinal

La gala de este miércoles puso en juego la permanencia de cinco participantes: Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. El formato, conducido por Arturo Valls, organizó la competición en un duelo y un ‘truelo’, con el objetivo de determinar qué tres máscaras lograban mantener el anonimato para acceder a la semifinal de la próxima semana. En esta ocasión, el panel de investigadores habitual —formado por Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo— contó con la presencia del meteorólogo y presentador Roberto Brasero como invitado especial.

El primer gran enfrentamiento de la noche fue un ‘truelo’ protagonizado por Pizza, Jirafa y Clavel. Pizza abrió el fuego con una versión del tema «Pedro», de Raffaella Carrà. Tras finalizar su interpretación, la seguridad de Ana Milán y Boris Izaguirre al identificar a la persona tras el disfraz fue absoluta. Por el contrario, el resto de la mesa de investigadores barajó opciones muy diversas: Roberto Brasero propuso a Penélope Cruz, Ruth Lorenzo apostó por Pilar Eyre y Juan y Medio se decantó por la cantante Marta Sánchez.

El regreso de Lydia Lozano a Antena 3

Al perder el enfrentamiento ante Jirafa y Clavel, Pizza se vio obligada a revelar su identidad. Tal y como habían vaticinado Milán e Izaguirre —y gran parte de los usuarios en la red social X—, Lydia Lozano emergió de la máscara de comida italiana. Este hecho supone el regreso de la comunicadora a Antena 3 casi un cuarto de siglo después de sus últimas colaboraciones en programas de Atresmedia como ‘A plena luz’ o ‘Confianza ciega’.

Lozano, que actualmente colabora en ‘De Viernes’ (Telecinco), grabó su participación en ‘Mask Singer’ antes de su retorno a la cadena de Mediaset. Durante su revelación, la periodista destacó la dificultad de mantener el secreto, confesando que incluso engañó a su marido, Charly, afirmando que se encontraba grabando un especial sobre Lola Flores para una plataforma.