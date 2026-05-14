El esperado reencuentro entre las protagonistas marca el nuevo episodio de la serie de Antena 3, en una jornada donde Nieves afronta un revés personal y los accionistas temen la llegada de Brossard.

La trama de ‘Sueños de libertad’ alcanza un punto de inflexión este jueves, 14 de mayo, con la emisión de su capítulo 560. Tras una intensa búsqueda que parecía abocada al fracaso, Marta localiza finalmente a Fina, un acontecimiento que promete sacudir los cimientos de la colonia De la Reina. El episodio, que Antena 3 ofrece en su horario habitual de las 15:45 horas, resolverá además importantes incógnitas sobre el futuro de Carmen y las crecientes tensiones empresariales ante la inminente visita de Brossard.

El reencuentro de Marta y Fina en la colonia De la Reina

La narrativa de este nuevo episodio se centra en la figura de Marta. Después de los acontecimientos vividos en la entrega anterior, donde la determinación por encontrar a Fina comenzaba a flaquear, la situación da un giro de 180 grados. Para sorpresa de los espectadores y de la propia Marta, la fotógrafa aparece de nuevo en la colonia. Lo que parecía un deseo inalcanzable se convierte en realidad: Fina se encuentra ante ella, confirmando que su regreso no es un sueño y reavivando la trama de las «Mafin».

Este hallazgo se produce en un contexto de gran inestabilidad emocional para otros personajes. Nieves, quien recientemente realizó una llamada de suma relevancia y recibió una visita inesperada de don Agustín, se enfrenta ahora a una mala noticia que complicará su situación actual.

Rupturas y decisiones matrimoniales

En el ámbito personal, el capítulo 560 de ‘Sueños de libertad’ presenta movimientos definitivos. Beatriz decide romper su relación con Álvaro tras sospechar de su implicación directa en el robo de los camiones. Sin embargo, la estabilidad emocional de los habitantes de la colonia sigue en entredicho, ya que la propia Beatriz y Gabriel terminan cediendo a sus deseos mutuos.

Por su parte, Carmen toma una determinación crucial respecto a su matrimonio y su permanencia en la colonia. Tras las súplicas de perdón por parte de Tasio en la jornada anterior, la decisión de Carmen marcará un antes y un después en su trayectoria vital dentro de la serie.

ensiones corporativas y secretos del pasado

La gestión de la empresa también ocupa un lugar central en la emisión de este jueves. Los accionistas no ocultan su preocupación ante la llegada de Brossard, un evento que genera inquietud en la cúpula directiva. Mientras tanto, en el terreno de los secretos, don Agustín continúa sus indagaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Alberto, el padre de Luz, un hilo argumental que añade una capa de misterio a la producción de sobremesa de Antena 3.