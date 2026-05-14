La participante emprendió una carrera hacia la villa de los chicos tras visionar unas imágenes de su pareja, obligando a Sandra Barneda a intervenir de urgencia para frenar la huida del grupo

La última gala de ‘La isla de las tentaciones’ ha registrado uno de los momentos de mayor tensión en la historia del formato. Lo que comenzó como una sesión habitual de visionado de imágenes terminó en una fuga masiva de las participantes, quienes abandonaron el set de la hoguera de forma imprevista. La situación, desencadenada por una reacción impulsiva de Alba, generó un escenario de desconcierto que puso a prueba la capacidad de reacción de la organización y de la presentadora, Sandra Barneda.

La reacción de Alba ante las imágenes de Villa Montaña

El conflicto se originó durante la hoguera de las chicas, cuando la organización mostró a Alba el comportamiento de su pareja en Villa Montaña. En el vídeo, se apreciaba una actitud de extrema cercanía entre su novio y una de las tentadoras, lo que provocó una quiebra emocional inmediata en la participante. Sin mediar palabra con la presentadora, Alba tomó la decisión de abandonar su sitio y salir corriendo por la playa con el objetivo de llegar a la villa de los chicos para enfrentarse directamente a su pareja.

Este movimiento no fue un acto aislado, ya que el resto de las concursantes decidieron secundar la huida. La solidaridad del grupo se manifestó en una carrera colectiva que dejó la hoguera desierta. Leila, una de las participantes, justificó su decisión de seguir a su compañera asegurando que ya no le importaban las consecuencias: «Me la suda ya todo, yo también le quiero decir cosas», llegó a afirmar durante el trayecto.

La intervención de Sandra Barneda y el colapso en la playa

Ante la gravedad de los hechos, Sandra Barneda se vio obligada a intervenir de manera urgente. La presentadora tuvo que correr tras el grupo a través de la arena para intentar restablecer el orden, profiriendo gritos de «¡Parad!» en un intento de frenar la huida masiva. La persecución finalizó cuando Alba, superada por el esfuerzo físico y la angustia acumulada, se desplomó sobre la arena, viéndose incapaz de continuar su camino hacia la villa.

En ese punto de la playa, sus compañeras rodearon a Alba para tratar de calmar su frustración y consolarla ante lo que acababa de presenciar en la pantalla. Durante este momento de vulnerabilidad, se escucharon críticas directas hacia los comportamientos de sus parejas en la otra villa, con frases de apoyo como «es un asqueroso, todos son iguales».

Consecuencias e incumplimiento de las normas

Una vez que la presentadora logró alcanzar al grupo, se produjo un enfrentamiento verbal debido al incumplimiento de las reglas del programa. Sandra Barneda, visiblemente enfadada por la pérdida de control de la situación, recriminó duramente a las participantes su actitud.

La conductora del espacio subrayó que todas las concursantes eran plenamente conscientes de la dinámica y las normas de ‘La isla de las tentaciones’ antes de iniciar su participación en el reality. Barneda insistió en la necesidad de mantener la disciplina y recordó que debían ser capaces de gestionar este tipo de situaciones de tensión sin vulnerar el reglamento establecido por la organización del programa.