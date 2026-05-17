El Sueldazo de la ONCE celebra este domingo 17 de mayo de 2026 un nuevo sorteo. Los jugadores podrán comprobar aquí el número ganador, la serie premiada y los premios adicionales cuando la ONCE publique el resultado oficial.

El Sueldazo es el sorteo especial de fin de semana de la ONCE y reparte un premio principal al número y serie ganadores, además de otros premios para los cupones que coincidan con parte de la numeración.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El Sorteo del Sueldazo de la ONCE ha tenido lugar este domingo 17 de mayo de 2026 y ha correspondido como premio principal al número 66.205, con la serie 029. Los premios adicionales son los números: 17607, serie 043. 25319, serie 010. 25108, serie 054. 00231, serie 026.

Distribución oficial de los premios del sorteo

La estructura de los galardones de la modalidad estándar se organiza de manera jerárquica según las coincidencias obtenidas en el resguardo oficial. El reparto económico se configura de la siguiente forma:

Primer premio: Consiste en una cuantía de 300.000 € al contado, acompañada de una renta de 5.000 € al mes durante un periodo de 20 años, destinada al boleto que coincida con las cinco cifras y la serie.

Premios a las cinco cifras: Se otorgan 54 premios de 20.000 € a los cupones que tengan las cinco cifras del número principal.

Premios a las cuatro últimas cifras: Se distribuyen 495 premios de 200 €.

Premios a las tres últimas cifras: Se asignan 4.950 premios de 30 €.

Premios a las dos últimas cifras: Se conceden 49.500 premios de 4 €.

Premios a la última cifra: Se reparten 495.000 premios de 2 € en concepto de reintegro.

Este artículo se actualizará a partir de las 21:25 horas, cuando se conozca el resultado oficial del Sueldazo de la ONCE.

PUBLICIDAD

Cómo comprobar si mi cupón está premiado

Para comprobar si un cupón del Sueldazo de la ONCE ha sido premiado, hay que revisar el número principal y la serie correspondiente. El premio mayor corresponde al cupón que coincide con las cinco cifras y la serie premiada.

También existen premios secundarios para los cupones que coinciden con las últimas cifras del número ganador o con los números adicionales del sorteo.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por la ONCE.