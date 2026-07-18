El santoral católico celebra hoy, 19 de julio, a Santa Áurea de Córdoba, mártir vinculada a la tradición cordobesa. En torno a su recuerdo se mantiene viva la devoción en ambientes de historia local y santidad antigua.

Este domingo, en el año civil 2026, la Iglesia enmarca el recuerdo de los santos dentro del ritmo ordinario del tiempo; la conmemoración del día invita a situar la vida de Santa Áurea en la memoria histórica de Córdoba.

Santa Áurea de Córdoba

Los datos sobre Santa Áurea de Córdoba se transmiten sobre todo por vías de tradición hagiográfica y devocional. En el contexto de la cristiandad hispana, su nombre se asocia a la ciudad de Córdoba, donde el culto local ha conservado su memoria como mártir.

Cuando una mártir queda unida a un lugar, el rasgo más repetido en la piedad popular suele ser el testimonio: la fidelidad de Áurea entendida como coherencia entre fe y vida. Por eso, en muchas conmemoraciones del santoral se resalta su figura como referencia de valentía cristiana frente a la persecución.

El legado espiritual de Santa Áurea se concreta en la continuidad de la devoción: su nombre aparece en calendarios y celebraciones locales del 19 de julio. Para quienes buscan conocer el santoral del día, su historia ofrece un punto de entrada a la sensibilidad religiosa de Córdoba y a cómo se transmiten los recuerdos de los santos.

En la práctica devocional, la conmemoración de una mártir como Santa Áurea suele ir acompañada de oración por la fortaleza para sostener la fe en circunstancias difíciles, manteniendo el sentido de su testimonio.

Otros santos que se celebran el 19 de julio

San Bernoldo de Utrech : obispo, figura histórica de la Iglesia en los Países Bajos.

: obispo, figura histórica de la Iglesia en los Países Bajos. San Dío el Taumaturgo : taumaturgo, venerado por su tradición de obras milagrosas.

: taumaturgo, venerado por su tradición de obras milagrosas. San Epafras : compañero y predicador vinculado a la difusión del cristianismo en las primeras comunidades.

: compañero y predicador vinculado a la difusión del cristianismo en las primeras comunidades. San Juan Bautista Zhou Wurui : mártir chino, recordado por su fidelidad hasta el testimonio.

: mártir chino, recordado por su fidelidad hasta el testimonio. San Juan Plessington : mártir, conservado en la memoria eclesial por su testimonio.

: mártir, conservado en la memoria eclesial por su testimonio. Santa Macrina de Annesis : santa venerada en la tradición hagiográfica vinculada a Annesis .

: santa venerada en la tradición hagiográfica vinculada a . San Símaco de Roma : papa, una de las figuras relevantes del episcopado romano.

: papa, una de las figuras relevantes del episcopado romano. Beato Pedro Crisci : beato, reconocido en la veneración por su vida cristiana.

: beato, reconocido en la veneración por su vida cristiana. Beata Stilla de Marienburg: beata, recordada por su testimonio y dedicación cristiana.

Patronazgos y devociones en torno al 19 de julio

En el 19 de julio, el santoral suele reunir figuras con perfiles muy distintos: mártires como Santa Áurea de Córdoba, pastores como San Símaco de Roma y testimonios vinculados a contextos geográficos diversos, desde Córdoba hasta comunidades de China o el ámbito europeo. Tradicionalmente, estas conmemoraciones invitan a pedir fortaleza a los santos mártires y a encomendar la unidad y la recta doctrina a los pastores.

Además, en la piedad popular del santoral, el nombre del santo que se celebra suele ser guía para la oración del día: por ejemplo, al recordar a Santa Áurea se pide perseverancia; al tener presente a San Símaco se vuelve la mirada a la labor del obispo de Roma, y al mencionar a beatos como Pedro Crisci o Stilla de Marienburg se valora la constancia en el seguimiento de Cristo.