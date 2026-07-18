La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los números oficiales correspondientes a la nueva edición del sorteo de La Primitiva celebrada el sábado 18 de julio de 2026. Los datos que se ofrecen a continuación proceden de la comunicación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen con carácter informativo por este medio.

La extracción correspondiente a esta jornada fue registrada en la fecha indicada y se publica la combinación ganadora conforme a los registros oficiales del sorteo.

Combinación ganadora: 07, 11, 20, 31, 40, 42 — Complementario: 5 — Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

El escrutinio se realiza conforme a las normas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios se estructuran de la manera siguiente:

Especial: 6 aciertos más reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta cuando el número coincide con el reintegro extraído.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva exige la selección de seis números entre el 1 y el 49 en cada apuesta sencilla. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. El coste de una apuesta sencilla se fija en 1 € por combinación. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de incorporar la modalidad Joker como apuesta complementaria, conforme a la oferta de productos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La presentación del justificante de compra y la identificación del beneficiario serán requeridas para la tramitación. El plazo para reclamar los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales previstas por la normativa vigente se aplicarán a los importes superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Primitiva se integra en el catálogo de juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito nacional coexisten otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos de carácter público y social con regulación propia.

Verificación oficial

Los datos aquí reproducidos deben ser verificados en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).