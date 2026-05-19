La serie diaria de época de RTVE, ‘Valle Salvaje’, emite este martes 19 de mayo su capítulo 418, una entrega marcada por importantes revelaciones y el avance de los planes que envuelven a los protagonistas. En este nuevo episodio, la trama alcanzará un punto álgido al descubrirse que Dámaso es la persona que se encuentra detrás de Pura y Petra en relación con el plan del robo al hijo de Adriana, abriendo nuevas incógnitas sobre el verdadero propósito de sus acciones.

Los acontecimientos de esta jornada dan continuidad a los hechos sucedidos en el último capítulo de la ficción. En la entrega anterior, Bárbara y Luisa descubrían que alguien las había escuchado hablar del hijo de Adriana mientras valoraban la posibilidad de revelarle la situación a Rafael. Asimismo, después de que Matilde notara a su bebé, Pepa confirmaba que algo se mueve en la tripa de la doncella, ratificando la autenticidad del embarazo. Tras este hecho, Benigna confesaba a Victoria que Matilde cree tener un bebé en sus entrañas y le advertía sobre la necesidad de comunicarle algo de relevancia. Por otra parte, Mercedes no dudaba en manifestar a Dámaso su desconfianza, señalando que le cuenta la verdad a medias y cuestionando directamente si fue él quien mató a los bandidos que supuestamente los atacaron en la calesa a él y a Victoria. En el ámbito del ducado, Braulio seguía las instrucciones de su madre y preguntaba a Atanasio sobre la dificultad de llevar la contabilidad, ante lo cual este le mostraba el libro de cuentas del palacio asegurando que requiere una gran precisión. Finalmente, Leonor preguntaba a Francisco y Pepa si existía alguna forma de recuperar la confianza de Rafael para volver a cuidar de María.

En el episodio de este martes, Enriqueta interviene de forma directa tras la obtención de nuevas informaciones. Después de que su hijo Braulio le muestre las pruebas de que José Luis los engañó, Enriqueta le aconseja que la mejor arma que se puede emplear al enfrentarse a un enemigo más poderoso es la astucia. Entretanto, la evolución del embarazo de Matilde genera entusiasmo en la joven al constatar que dentro de unos meses dará a luz a una niña. Sin embargo, las intrigas continúan en el entorno de la doncella; Victoria ejerce presión sobre Benigna para averiguar cuánto dinero necesita para calmar su culpa, un encuentro que concluye con la entrega de otros dos frascos de bebedizo a la sirvienta.

La desconfianza se extiende a otros personajes de la producción. Don Hernando solicita a Victoria que le acompañe a tomar un refrigerio, pero el rechazo de la propuesta por parte de ella termina por despertar las sospechas de este. En paralelo, Mercedes insiste en sus dudas respecto a que Dámaso le oculta información y decide desahogarse sobre esta situación con Matilde.

En el plano familiar y el cuidado de los menores, Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María. No obstante, el rumbo de los acontecimientos cambia cuando Rafael toma una decisión inesperada sobre ella y Rosalía, motivado por la insistencia de la joven en conocer a la niña para averiguar si se trata de su propia hija. La entrega dominada por el suspense concluye al desvelarse que Dámaso dirige las acciones de Pura y Petra en el entramado del robo al hijo de Adriana, consolidando la línea de investigación sobre sus motivaciones ocultas.