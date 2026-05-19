Damián se reencontrará con Fina y Paula se enfrentará a una entrevista de trabajo en el episodio de este martes, 19 de mayo, en la serie diaria de Antena 3

La serie diaria de época de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa con su emisión habitual entre semana a las 15:45 horas. En el nuevo episodio de este martes, 19 de mayo, la trama experimentará un giro de gran relevancia para el devenir de la colonia cuando Antoine Brossard comunique finalmente su decisión drástica sobre el futuro de la fábrica, planteando su traslado a Marruecos. Este anuncio marcará el desarrollo de una jornada en la que la normalidad podría restablecerse en la relación entre Marta y Fina, aunque la fotógrafa recién llegada todavía lidia con asuntos del pasado.

Tras los acontecimientos del lunes en el melodrama protagonizado por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, donde las autoridades detuvieron al culpable del robo de camiones, la situación en la fábrica y en la colonia se vuelve más compleja. En el episodio anterior, Valentina rehuía a Andrés, Nieves realizaba una proposición inesperada a Mabel, y Fina y Cloe llegaban a conocerse. Asimismo, don Agustín continuaba indagando sobre el fallecimiento de Alberto, mientras Fina optaba por ocultar a Marta un dato relevante: que Santiago seguía enterrado en su propiedad.

En el capítulo 563 que se emite este martes, los conflictos personales y laborales se entrelazan. Marta recriminará a Tasio que Carmen se haya marchado debido a su infidelidad, exponiendo las tensiones internas de los personajes. En el ámbito laboral, Paula se enfrentará a una entrevista de trabajo, un paso crucial para su futuro en un momento de incertidumbre generalizada.

El eje central del episodio se situará en las instalaciones de la empresa con la llegada definitiva de Antoine Brossard a la fábrica. Coincidiendo con su desembarco, Salva tratará de descubrir si Álvaro fue cómplice de Gorito, añadiendo una nueva línea de investigación sobre las lealtades dentro de la colonia. Por otra parte, se producirá un esperado reencuentro entre Damián y Fina, una cita especial en una jornada donde la joven recibirá una visita.

La resolución de las deliberaciones de Brossard se hará pública de forma oficial durante esta entrega. El anuncio de trasladar la fábrica a Marruecos modificará por completo las expectativas de futuro de la empresa y afectará de manera directa al destino de los trabajadores de la colonia, consolidando la incertidumbre que rodea a los protagonistas de la producción de época en la sobremesa de la televisión nacional.