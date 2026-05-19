El melodrama de época ‘La Promesa’, producido por Televisión Española, continúa el desarrollo de sus tramas este martes, 19 de mayo, a las 18:35 horas en La 1. En la nueva entrega de la serie diaria, la producción protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, entre otros intérpretes, presentará un escenario de máxima tensión tras confirmarse la ruina económica de la familia y el fracaso absoluto de sus últimas inversiones. Asimismo, las dinámicas del palacio se verán alteradas por un dramático accidente físico y por la custodia de secretos que amenazan la estabilidad de los miembros de la casa.

La situación actual deriva de los acontecimientos del episodio emitido este lunes. En dicha jornada, Curro recibió un telegrama de la Corona para tratar la restitución de su baronía en Madrid, un movimiento que generó desconfianza en Lorenzo y Leocadia, quienes pronosticaron una reprimenda real. En el ámbito sentimental, Martina y Adriano decidieron no repetir su beso por lealtad a Jacobo, coincidiendo con la llegada de Camila, el aya de los niños. Fue Jacobo quien propuso que Adriano memorizase el palacio para ganar autonomía. Por otra parte, Ciro regresó por sorpresa, siendo recibido con frialdad por Julieta, mientras Manuel descubrió mediante su contable que la inversión con Carril era un fracaso. En el servicio, Estefanía inició el simulacro de síntomas de un embarazo para chantajear a Carlo, despertando las sospechas de María, y Vera escribió en secreto a su madre con ayuda de Teresa y un remitente falso. Finalmente, tras el descubrimiento de la muerte de Jana, la señora Adarre se dispuso a contarle a Curro que Leocadia fue la responsable del crimen, provocando el despiste y la subsiguiente reprimenda de Cristóbal hacia Pía en el trabajo.

En el capítulo 837 de este martes, el conflicto financiero estalla de forma abierta. Manuel informa a Alonso y a Ciro de que han perdido todo el dinero invertido debido a que el duque de Carril les ha estafado. Ante la gravedad de los hechos, Manuel opta por enfrentar directamente al aristócrata. Durante el encuentro, el duque de Carril no solo admite el engaño económico, sino que contraataca y chantajea a Manuel con interponer una denuncia por el presunto secuestro de su hija. Esta situación provoca el enfado de Julieta, quien culpa a Ciro de la ruina patrimonial por haber ignorado sus advertencias previas.

De forma paralela, en los salones de palacio, Leocadia intenta intervenir en el plano familiar tratando de que Curro y Ángela frenen su compromiso matrimonial, aunque la pareja se mantiene firme en su decisión de seguir adelante con la boda. En lo que respecta a la verdad sobre la muerte de Jana, Pía y Curro logran un acercamiento y se reconcilian, si bien mantienen las distancias de seguridad. Esta prudencia impide que la señora Adarre se atreva a confesarle al señorito la verdad sobre la implicación de Leocadia en el fallecimiento de su hermana, prolongando el secreto.

En las dependencias del servicio, los conflictos internos no cesan. Cristóbal continúa con su hostigamiento hacia Pía, lo que obliga a Teresa a encararlo abiertamente acusándolo de una falta de justicia. Mientras tanto, Estefanía persiste en su estrategia y finge náuseas ante sus compañeras con el objetivo de sostener la mentira sobre su embarazo. En una línea de cambio personal, Vera y Santos experimentan un acercamiento y prometen intentar mantener una relación de amistad, mostrando una actitud inédita en el lacayo. Posteriormente, el propio Santos acude a Samuel buscando confesarse, abriendo la incógnita sobre si revelará la totalidad de la verdad.

Por último, el episodio alcanza su punto álgido con la evolución de Adriano. Tras comenzar a explorar las estancias guiado por Jacobo y Martina, el joven se envalentona y decide salir a caminar en solitario y completamente a ciegas. Sin embargo, un descuido durante su trayecto por el palacio provoca que termine cayendo por la gran escalera, firmando así el peor accidente de su proceso de autonomía.