El ‘pinchazo’ del Manchester City en Bournemouth desata la locura en el norte de Londres. Tras más de dos décadas de sequía y tres subcampeonatos consecutivos, los ‘Inolvidables’ de Mikel Arteta tocan el cielo.

La eterna e interminable espera de 22 años ha llegado a su fin. El Arsenal es, de forma matemática, el nuevo campeón de la Premier League 2025-2026. Tras más de dos décadas sumidas en una tediosa, sufrida y por momentos frustrante sequía, el cuadro gunner vuelve a reinar en el fútbol inglés, sumando la 14ª liga de su historia.

El destino quiso que el alirón se cantara a distancia. Tras cumplir con los deberes en el Emirates Stadium venciendo con sufrimiento al Burnley (1-0), el Arsenal dependía de un tropiezo del Manchester City. Y este llegó en el sur de Inglaterra: el Bournemouth de Andoni Iraola frenó en seco a los citizens, devolviéndole el favor histórico a su paisano y amigo Mikel Arteta. De ‘Los Invencibles’ de Arsène Wenger en 2004, a ‘Los Inolvidables’ de Mikel Arteta en 2026, bautizados así por la leyenda Thierry Henry.

«Mikel knows» (Mikel sabe): Rezaba una pancarta en las gradas del Emirates. El técnico guipuzcoano, tras tres dolorosos subcampeonatos seguidos (2023, 2024 y 2025) ante el titánico City de su mentor Pep Guardiola, logra sacarse una espina de dimensiones colosales.

Una montaña rusa hacia la gloria

La temporada 2025-2026 del Arsenal ha sido un auténtico viaje de emociones extremas, un título que pareció ganado en invierno y casi perdido en primavera.

1. El rodillo invernal

Entre septiembre y diciembre, el Arsenal fue un equipo intratable, encadenando 11 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Con el balón parado como su arma más letal (bajo el cántico de «set-piece again, olé olé» en las gradas), los de Londres lideraron la clasificación de forma indiscutible desde la jornada 7 hasta la 32, llegando a saborear una ventaja de hasta 9 puntos sobre el Manchester City.

2. La crisis de las lesiones y el fantasma del pasado

El drama, viejo conocido en el Emirates, hizo acto de presencia en febrero. Las bajas simultáneas de piezas clave como Martin Odegaard, Mikel Merino, Bukayo Saka y Jurriën Timber hundieron el rendimiento del equipo. El Arsenal se olvidó de ganar y los fantasmas del pasado regresaron: cosecharon 4 derrotas en 6 partidos (más que en los 49 encuentros anteriores), cayendo además en la final de la Carabao Cup ante el City y eliminados de la FA Cup por el Southampton.

3. El mazazo del Etihad y el desenlace

El momento crítico llegó en la jornada 33. El Arsenal tuvo en su mano asestar un golpe definitivo de 12 puntos de ventaja, pero la derrota ante el City de Guardiola (2-1) dejó al equipo momentáneamente KO, permitiendo que los de Mánchester les asaltaran el liderato por un día. Sin embargo, la plantilla resistió el bache anímico.

El fin de las lamentaciones

Atrás quedan los dolorosos récords del pasado, como los 248 días al frente de la tabla en la 2022-2023 que terminaron en nada, o los escasos dos puntos de distancia de la 2023-2024. Este Arsenal ya no es el eterno aspirante; es el campeón.

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El broche de oro y la entrega del trofeo de la Premier League tendrá lugar en la última jornada en Selhurst Park, donde el Arsenal visitará al Crystal Palace sabiendo que, por fin, el «Panic on the streets of London» se ha transformado en una fiesta inolvidable en el norte de la capital.