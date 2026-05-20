El santoral católico celebra hoy, 21 de mayo, a San Cristóbal Magallanes y compañeros, mártires en México. Su recuerdo une el testimonio de un sacerdote y el de otros cristianos que dieron la vida por su fe.

Este jueves 21 de mayo es una jornada marcada por la memoria de quienes sostuvieron la misión cristiana en un contexto hostil. La Iglesia propone su conmemoración como ejemplo de fidelidad, especialmente en la etapa de persecuciones del siglo XIX en México.

San Cristóbal Magallanes y compañeros

La figura de San Cristóbal Magallanes se sitúa en el siglo XIX, en el marco de las tensiones religiosas que afectaron a la vida eclesial. Se le conoce como sacerdote y misionero, vinculado a la labor pastoral en distintos lugares de México.

Dentro del conjunto de “compañeros” se honra a quienes compartieron destino y testimonio. La tradición católica presenta este día como una conmemoración colectiva: no solo el nombre de Magallanes, sino también la memoria de otros mártires asociados a su mismo ambiente de persecución.

Uno de los rasgos que más se subrayan es la coherencia entre la predicación y el sacrificio. El recuerdo litúrgico insiste en que su entrega no fue un episodio aislado, sino la culminación de una vida consagrada a servir en la Iglesia, incluso cuando la situación pública se volvió adversa.

El legado espiritual de estos mártires se expresa en la perseverancia: sostener la fe, cuidar la comunidad y mantener la fidelidad al Evangelio aun bajo presión. Por eso, el 21 de mayo se recuerda como una fecha de gratitud por el testimonio de San Cristóbal Magallanes y los que le acompañaron.

Otros santos que se celebran el 21 de mayo

San Eugenio de Mazenod : obispo y santo, conocido por su servicio pastoral.

: obispo y santo, conocido por su servicio pastoral. San Hemming de Abo : figura histórica vinculada a Abo, con memoria de santidad en la tradición local.

: figura histórica vinculada a Abo, con memoria de santidad en la tradición local. San Hospicio de Niza : santo relacionado con Niza , recordado en la liturgia por su testimonio cristiano.

: santo relacionado con , recordado en la liturgia por su testimonio cristiano. San Mancio : santo de tradición antigua, con veneración histórica por su ejemplo de vida cristiana.

: santo de tradición antigua, con veneración histórica por su ejemplo de vida cristiana. San Paterno de Dariorige : santo asociado a Dariorige , venerado por la tradición hagiográfica.

: santo asociado a , venerado por la tradición hagiográfica. San Polieucto : santo de la antigüedad, recordado como testigo de la fe.

: santo de la antigüedad, recordado como testigo de la fe. San Teobaldo de Vienne : santo ligado a Vienne , cuya memoria se mantiene en diversas celebraciones locales.

: santo ligado a , cuya memoria se mantiene en diversas celebraciones locales. San Timoteo de Mauritania : santo con tradición de veneración en Mauritania .

: santo con tradición de veneración en . Beato Juan Mopinot: beato cuya memoria se conserva en la devoción por su vida cristiana.

Tradición y memoria de los mártires del 21 de mayo

En la práctica devocional, el 21 de mayo suele ser una fecha propicia para recordar a los mártires y pedir fortaleza en la fidelidad cotidiana. Muchas comunidades aprovechan el día para orar por los sacerdotes, por el crecimiento de la fe y por la perseverancia de las familias cristianas. También es frecuente que, al conocer la lista de santos que se celebra este jueves, se haga una oración personal por cada nombre: San Cristóbal Magallanes y compañeros, y los demás santos y beatos del día.