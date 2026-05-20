El Gran Wyoming ha analizado en el arranque de ‘El Intermedio’ de este martes la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del caso Plus Ultra. El conductor del espacio de La Sexta ha abordado de forma directa la presunta implicación del exlíder del Ejecutivo en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, definiendo la noticia como un «shock» y fijando de manera nítida las líneas rojas del programa ante el desarrollo del proceso judicial.

El comunicador comenzó su intervención con una analogía visual sobre animales con ojos de grandes dimensiones, señalando que «ni el tarsero ni el lorisnae se acercan mínimamente al tamaño de los ojos que se le ha quedado al progre medio español al escuchar la noticia del día». Con gesto serio, el presentador reconoció el impacto personal y social de la investigación antes de profundizar en la posición editorial que mantendrá el formato televisivo.

El rechazo a la persecución judicial y a las comparaciones políticas

Durante su discurso, El Gran Wyoming desglosó las diferentes vías argumentales que se podrían emplear ante una situación de estas características. El presentador afirmó que «podríamos despachar el asunto hablando de persecución judicial, también podríamos analizar si el rasero que se está aplicando a Zapatero es el mismo que se aplica a otros presidentes cuyos negocios o actividades no se fiscalizan del mismo modo», asegurando respecto a esto último que «ya os digo yo que no».

No obstante, el conductor de La Sexta rechazó desviar la atención y redirigió el foco hacia la gravedad de los acontecimientos. «No vamos a hacer eso, porque estamos hablando de hechos, que de ser ciertos, serían no solo graves, sino indignos de alguien que ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda de este país», sentenció. En este punto, recordó hitos de la gestión de Rodríguez Zapatero en el Gobierno, apuntando que se trata del «hombre que entre otras cosas legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y consiguió el fin de ETA en 2011».

Defensa de la presunción de inocencia en el estado de derecho

Ante las informaciones que puedan surgir en torno al juicio, El Gran Wyoming marcó una postura clara tanto para él como para el programa, rechazando sumarse a los juicios paralelos. «Igual que no vamos a cargar contra la justicia o establecer comparaciones que al menos hoy no vienen al caso, tampoco nos vamos a unir a esa especie de condena anticipada a la que se han apuntado determinados púlpitos políticos y mediáticos», manifestó de forma rotunda.

El periodista argumentó esta decisión basándose en los principios fundamentales del sistema jurídico. «No solo porque consideremos que estos hechos, por graves que sean, no invalidan la trayectoria política de Zapatero. Sino por algo mucho más básico en un estado de derecho: la presunción de inocencia», explicó. Asimismo, recordó a la audiencia la situación procesal del expresidente al subrayar que «nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y de momento José Luis Rodríguez Zapatero solo está siendo investigado».

Finalmente, el presentador de ‘El Intermedio’ remarcó que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a los tribunales y pidió prudencia a los medios y a la sociedad. «Tiempo habrá de que la justicia haga su trabajo y demuestren si es inocente o culpable. Así que, hasta que eso llegue, lo mejor que podemos hacer es tener cautela, informar con rigor y como mucho, seguir con cara de tarsero», concluyó antes de dar paso al resto de los contenidos del programa.