El plató de ‘El Hormiguero’, el espacio de Antena 3 conducido por Pablo Motos, recibió este martes la visita de Marcos Llorente. El lateral derecho del Atlético de Madrid, de 31 años de edad, acudió al programa de televisión para repasar los principales asuntos de la actualidad deportiva de su equipo y profundizar en los aspectos más llamativos de su particular estilo de vida. El futbolista, que afronta el tramo final del año con un solo partido de LaLiga por delante para concluir la temporada regular y con la celebración del Mundial de fútbol en el horizonte, reveló diversos detalles sobre sus rutinas diarias y los métodos que emplea para optimizar su rendimiento físico.

Durante la entrevista, uno de los puntos centrales de la conversación giró en torno a los hábitos de descanso del deportista. Marcos Llorente reconoció de forma explícita ante Pablo Motos que asistir al programa de televisión le supuso alterar y alargar su horario habitual de sueño. El jugador rojiblanco confesó que su rutina diaria contempla irse a dormir normalmente «entre las 10 y las 10 y cuarto» de la noche, una hora que suele retrasar de manera ligera durante los meses de invierno.

El balance de la temporada del Atlético de Madrid

En el plano estrictamente deportivo, el futbolista analizó la trayectoria y el rendimiento del Atlético de Madrid a lo largo de una campaña en la que el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone se quedó a las puertas de disputar los títulos decisivos. Los rojiblancos sufrieron la eliminación en la ronda de semifinales de la Champions League frente al Arsenal inglés y cayeron derrotados en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Ante estos resultados adversos, Marcos Llorente mostró una postura analítica y de madurez competitiva. «El fútbol y la vida son así, es muy difícil llegar a una final de la Champions o ganar una final de Copa del Rey», reflexionó el jugador de 31 años en el plató de Antena 3. Asimismo, el lateral derecho hizo hincapié en el valor formativo de estas experiencias para los integrantes con menor experiencia de la plantilla madrileña, señalando que el club cuenta con «gente joven que aprende mucho jugando estos partidos», aunque matizó con firmeza que «nunca podemos entenderlos como una victoria».

La utilidad de las gafas de cristales amarillos

Más allá de los resultados sobre el terreno de juego, la intervención de Marcos Llorente sirvió para esclarecer el motivo por el cual utiliza de forma habitual uno de los elementos más icónicos de su indumentaria personal: sus gafas con cristales amarillos. El futbolista del Atlético de Madrid aprovechó la ocasión para obsequiar al presentador Pablo Motos con un par de estas gafas antes de proceder a detallar la base científica y funcional en la que se fundamenta su empleo diario en espacios cerrados.

El jugador internacional desmitificó que se tratase de un simple accesorio estético y defendió su funcionalidad en el día a día. «Las gafas son una herramienta, simulan la luz que hay en el exterior en este momento», argumentó Llorente durante la emisión en directo. El lateral derecho del conjunto madrileño especificó que la iluminación artificial que predomina en las estancias cubiertas perjudica el descanso, aclarando que «en interiores hay mucha luz azul, y las gafas la balancean», concluyendo así su explicación sobre este método de cuidado personal.