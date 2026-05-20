La visita de la periodista Mercedes Milá al programa ‘La Revuelta’ de La 1, presentado por David Broncano, ha deparado un momento de intensa actualidad política y televisiva. La comunicadora compareció este martes por primera vez en el espacio de Televisión Española con el objetivo inicial de desvelar los detalles de ‘Me meto en un jardín’, el nuevo formato de entrevistas que estrenará el próximo domingo en el prime time de La 2. Sin embargo, durante el transcurso de la emisión, Milá alteró la escaleta habitual del programa al pronunciarse de forma directa sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del caso Plus Ultra, una investigación que aborda una presunta trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La veterana presentadora no dudó en salirse del guion establecido para lanzar un alegato a favor de la inocencia del exlíder socialista, llegando a calificar el procedimiento judicial como un «montaje». Ante la gravedad de la afirmación, David Broncano intentó mantener una postura de cautela y mantenerse al margen de la valoración, argumentando que necesitaría leer más sobre el asunto y que, pese a haber visto las noticias, no disponía de elementos suficientes para emitir un juicio definitivo.

Un tenso debate sobre la actualidad judicial y política en directo

La firmeza de Mercedes Milá se contrapuso a la prudencia del conductor de ‘La Revuelta’. La invitada instó a Broncano a posicionarse públicamente solicitándole que se mojara, a lo que el humorista respondió recordándole que tildar la situación de montaje constituía una acusación fuerte. Ante el toque de atención, la periodista se reafirmó en sus palabras asegurando que se ha leído toda la información disponible y que no cree ni una sola línea de la acusación, a la que definió como retorcida debido a que conoce personalmente a Zapatero.

Con gesto serio y dirigiéndose directamente a la cámara, Milá emprendió una férrea defensa de la figura del expresidente del Ejecutivo. La comunicadora aseveró que José Luis Rodríguez Zapatero es un ciudadano de primera categoría que no se ha involucrado en los hechos investigados, al tiempo que sentenció que la justicia en España es un desastre, una afirmación que provocó la ovación del público presente en el plató. Ante el devenir de los acontecimientos, Broncano advirtió a la entrevistada de que el programa guardaría el corte de vídeo para comprobar cómo envejece dicha declaración a medida que se resuelva el caso en los tribunales.

Reproches a Broncano y alusiones a Pedro Sánchez

Lejos de matizar sus palabras, Mercedes Milá reiteró su postura de manera explícita manifestando que, para ella, Zapatero es completamente inocente y que dicha condición se constatará con el paso de los días. Asimismo, la presentadora celebró la libertad de expresión permitida en el plató de La 1 para abordar estos temas, lo que le dio pie a introducir en la conversación al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Milá defendió la necesidad de respaldar al líder socialista al considerar que lo van a masacrar y que no pararán hasta sacarlo de su posición.

La argumentación de la periodista derivó posteriormente en un afilado reproche hacia el propio David Broncano. Milá sostuvo que, de contar con un programa de televisión en directo, ella habría salido a defender al presidente del Gobierno en momentos concretos. En tono de broma, se dirigió al presentador señalando que él debería ser quien diera la cara al estar encargado por el mandatario para vigilar la patria, calificándolo de golferas.

Por su parte, Broncano lamentó la situación insinuando que en el Gobierno no deben de estar satisfechos con su labor debido a su actitud habitual ante este tipo de controversias, una frase que no pudo finalizar al ser interrumpida por Milá, quien le replicó de forma tajante acusándolo de cobarde por callarse, contrapunteando su actitud con su propia disposición a mojarse en el debate público.