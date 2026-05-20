La Audiencia Nacional ha procedido a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación relativa al denominado caso Plus Ultra. El órgano judicial investiga al antiguo líder del Ejecutivo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. La apertura de este procedimiento penal se ha convertido en el principal foco de atención de los espacios informativos y de los programas de televisión en España, donde se analizan los fundamentos jurídicos que han dado pie a la citada resolución de los tribunales.

El origen de esta imputación judicial se encuentra de forma exclusiva en una querella que consta de siete páginas de extensión, la cual ha sido presentada ante las autoridades por la asociación Manos Limpias. La redacción de la denuncia sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero habría procedido a rescatar a la compañía aérea Plus Ultra a cambio del cobro de comisiones económicas. Debido a estas afirmaciones, el texto de la asociación adjudica formalmente al expresidente los delitos de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

El desarrollo pormenorizado del texto que conforma la denuncia ha sido analizado de manera detallada en el espacio televisivo ‘Mañaneros 360’, emitido de forma diaria en La 1 de RTVE. Durante el transcurso del programa, el presentador y periodista Javier Ruiz ha cuestionado de manera directa la solidez jurídica, el origen y el rigor de la querella que ha provocado la imputación del exmandatario socialista, señalando que la base documental se encuentra sustentada en una recopilación de recortes de prensa y en las declaraciones efectuadas por un comisionista en un medio de comunicación.

De forma específica, el soporte principal de la acusación de Manos Limpias estriba en una entrevista concedida por el empresario y comisionista Víctor de Aldama. Dicha intervención fue realizada en el programa televisivo ‘Horizonte’, un formato perteneciente al grupo de comunicación Mediaset que conducen de manera habitual los periodistas Iker Jiménez y Carmen Porter. El análisis de la redacción de la querella ha evidenciado diversos errores de corte formal que han sido calificados como irrisorios en cuanto a su nivel de precisión técnica y rigor documental.

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El periodista Javier Ruiz ha expuesto en la pantalla del programa de la televisión pública el párrafo exacto de la denuncia en el que se alude a las manifestaciones de Aldama. En dicho fragmento, la asociación demandante refiere de forma literal que las declaraciones se produjeron en «una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez en el programa ‘Horizontes’ de la cadena La Sexta». El conductor de ‘Mañaneros 360’ ha procedido a desmontar la veracidad técnica de dicha afirmación señalando que la querella nombra al espacio como «Horizontes», cuando su denominación real en singular es ‘Horizonte’, al tiempo que ubica la emisión en la cadena La Sexta cuando en realidad se transmite en el canal Cuatro.

Asimismo, la estructura de la denuncia especifica que la mencionada entrevista televisiva fue posteriormente recogida por el medio de comunicación digital ‘El Debate’. Según lo expuesto en el programa de RTVE, sobre este tipo de soportes de información se construye una acusación que se eleva a la categoría de clave internacional. El texto de la querella añade que un creador de contenido de la plataforma de vídeos YouTube ha publicado la existencia de una cuenta bancaria a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero en la entidad financiera Pacific Bank, si bien se trata de una información referida a una cuenta de carácter genérico y sin especificar ningún detalle técnico o financiero que corrobore su procedencia. El análisis de los fundamentos del caso concluye remarcando de forma irónica que todo el peso de la denuncia vuelve a apoyarse una vez más de manera exclusiva en el testimonio aportado por Víctor de Aldama.