El santoral católico celebra hoy, 22 de mayo, a Santa Rita de Casia, una religiosa agustina muy asociada a la “espina” y a la misericordia. Su figura se ha mantenido viva en la devoción popular, especialmente cuando se piden causas difíciles.

Este viernes 22 de mayo de 2026 invita a conocer mejor una conmemoración marcada por la paciencia y la oración. En el calendario litúrgico, la jornada se centra en la memoria de Santa Rita y, además, recuerda a otros santos y beatos, muchos de ellos con trayectorias ligadas a la vida monástica, el martirio o el servicio pastoral.

Santa Rita de Casia

Santa Rita de Casia (Rita) fue una monja agustina en Casia (Italia). Vivió en el siglo XIV, en un contexto social y religioso donde la vida conventual ofrecía un marco estable para la oración y la penitencia. Su historia, transmitida por la tradición, la presenta como una persona profundamente vinculada al seguimiento de Cristo desde la vida cotidiana.

Uno de los rasgos más conocidos de su espiritualidad es la experiencia asociada a la espina. En la devoción se recuerda ese signo como expresión de participación en el dolor con humildad y confianza. Más allá del episodio popular, lo esencial es el mensaje que la comunidad cristiana ha leído en su vida: paciencia en las dificultades y misericordia incluso cuando cuesta perdonar.

Rita también es reconocida como patrona de las causas difíciles. Por eso, su nombre aparece con frecuencia en oraciones familiares y comunitarias cuando se busca consuelo y ayuda. La tradición la vincula, además, con peticiones relacionadas con la reconciliación dentro del hogar y la estabilidad entre personas cercanas.

PUBLICIDAD

Su legado espiritual se percibe en prácticas devocionales que suelen incluir la oración por situaciones complejas y el recurso a su intercesión. En torno al 22 de mayo, muchas comunidades mantienen viva esta memoria con celebraciones, cantos y actos de piedad, recordando que la santidad también se expresa en la perseverancia diaria.

Otros santos que se celebran el 22 de mayo

San Atón de Pistoya : obispo, asociado a la historia eclesial de Pistoya .

: obispo, asociado a la historia eclesial de . San Ausonio de Angulema : santo relacionado con Angulema y la vida cristiana en Francia.

: santo relacionado con y la vida cristiana en Francia. San Basilisco de Comana : tradición hagiográfica vinculada a Comana , con memoria de santidad antigua.

: tradición hagiográfica vinculada a , con memoria de santidad antigua. Santo Domingo Ngon : mártir en el contexto de las persecuciones, cuya memoria se conserva en el santoral.

: mártir en el contexto de las persecuciones, cuya memoria se conserva en el santoral. Santa Joaquina de Vedruna : figura religiosa del ámbito de la vida consagrada en España .

: figura religiosa del ámbito de la en . San Juan de Parma : santo relacionado con la historia eclesial de la Italia medieval.

: santo relacionado con la historia eclesial de la medieval. Santa Julia de Córcega : santa venerada en la tradición por su testimonio en Córcega .

: santa venerada en la tradición por su testimonio en . San Lupo de Limoges : memoria de un santo asociado a Limoges y a la caridad cristiana.

: memoria de un santo asociado a y a la caridad cristiana. San Miguel Ho Dihn Hy : mártir, recordado en el santoral por su fidelidad en Vietnam .

: mártir, recordado en el santoral por su fidelidad en . Santa Quiteria : santa venerada por la tradición cristiana en contexto hispano .

: santa venerada por la tradición cristiana en . Beata Humildad de Faenza : beata vinculada a la vida espiritual de Faenza , con atención a la humildad.

: beata vinculada a la vida espiritual de , con atención a la humildad. Beato Juan Bautista Machado : beato de trayectoria espiritual conocida por el santoral.

: beato de trayectoria espiritual conocida por el santoral. Beato Juan Forest : beato recordado por su testimonio cristiano.

: beato recordado por su testimonio cristiano. Beata María Dominica Brun Barbantini : beata del ámbito de la vida consagrada y el servicio.

: beata del ámbito de la y el servicio. Beato Matías de Arima : beato con memoria en el santoral.

: beato con memoria en el santoral. Beato Pedro de la Asunción: beato recordado por su vivencia religiosa y su servicio.

Devoción popular y patronazgos: qué se pide a Santa Rita el 22 de mayo

En muchos lugares, el 22 de mayo se vincula especialmente a la devoción a Santa Rita de Casia por su patronazgo de causas difíciles. Por tradición, las peticiones más comunes se orientan a buscar solución en situaciones enquistadas, a pedir reconciliación y a encontrar consuelo cuando hay desánimo. No es raro que en la misma jornada se recuerde, además, el simbolismo de la espina como invitación a sostener la oración con paciencia y a perseverar, aunque el resultado no sea inmediato.