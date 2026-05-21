La octava edición del concurso de telerrealidad ‘Gran Hermano VIP’ en Italia concluyó este miércoles, 20 de mayo, con la victoria de Alessandra Mussolini. La nieta del dictador Benito Mussolini se proclamó ganadora del formato televisivo transalpino tras una experiencia que se extendió durante diez semanas y en la que llegó a superar un total de siete nominaciones por parte de sus compañeros de convivencia. La resolución del espacio de entretenimiento de Mediaset fue comunicada por la presentadora Ilary Blasi desde los estudios centrales del grupo audiovisual.

El respaldo de la audiencia en la gala final de Canale 5

La victoria de la concursante se formalizó durante la emisión de la última gala del programa en el canal italiano Canale 5. Mussolini alcanzó el triunfo tras recabar el 56% de los votos emitidos por los espectadores. Con este porcentaje de apoyo, la participante logró imponerse a Antonella Elia, la contrincante con la que se batía en el duelo definitivo por el primer puesto del reality show.

El anuncio oficial del veredicto del público se llevó a cabo el miércoles 20 de mayo en las instalaciones de producción de Mediaset, poniendo fin a una trayectoria de diez semanas de encierro televisivo en la que los datos estadísticos de la ganadora estuvieron marcados por las siete ocasiones en las que estuvo nominada para abandonar la casa.

Origen familiar y trayectoria en el ámbito político y artístico

La campeona de la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’ es nieta de Benito Mussolini, quien fuera dictador de Italia entre los años 1922 y 1945. Sus progenitores son Romano Mussolini y Maria Scicolone, esta última conocida asimismo por ser hermana de la actriz de cine Sophia Loren. Antes de su participación en el sector de la telerrealidad, Alessandra Mussolini desarrolló una carrera en el plano de la representación política institucional. En este sentido, ejerció como diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2014, ostentando dicha responsabilidad en representación del partido político Forza Italia.

Con anterioridad a su vinculación con la actividad pública, Mussolini se adentró en el mundo de la interpretación, donde llevó a cabo su debut en la faceta de actriz durante la década de 1970. Su transición hacia la escena política de su país se produjo en el año 1992, periodo en el que inició su andadura de la mano del Movimiento Social Italiano (MSI), formación con la que consiguió el acta de parlamentaria por la circunscripción de Nápoles.

Polémica televisiva previa en la cadena pública italiana

El itinerario público de la ganadora del concurso de Canale 5 cuenta con antecedentes de fuerte repercusión en los medios locales. Uno de los episodios más señalados aconteció en el año 2006 en el transcurso del programa de debate ‘Porta a Porta’, un espacio emitido a través de la cadena pública de televisión RAI 1.

En aquella emisión, cuyo contenido central abordaba cuestiones vinculadas a la homosexualidad, Alessandra Mussolini coincidió en el plató de televisión con Vladimir Luxuria, actual presentadora del formato ‘L’isola dei famosi 2024’. Durante la discusión generada en el estudio de la cadena pública, Mussolini se dirigió a Luxuria pronunciando la frase: “Mejor ser fascista que maricón”.