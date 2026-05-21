La última entrega del formato de telerrealidad ‘La isla de las tentaciones’, emitida por Telecinco este miércoles, 20 de mayo, ha reconfigurado la convivencia en sus villas con la incorporación de una nueva pareja de concursantes. Miguel Martínez y Bayán al Masri se han sumado oficialmente a la experiencia televisiva para ocupar la vacante generada tras la marcha de Luis y Julia. El regreso de ambos jóvenes al programa, donde ya participaron en el pasado bajo roles diferentes, ha alterado las dinámicas tanto en la villa de los chicos como en la de las chicas, despertando recelos y reencuentros del pasado entre los habitantes actuales.

Los motivos de Miguel Martínez y su experiencia como soltero

El primero en hacer acto de presencia en las instalaciones destinadas a los componentes masculinos ha sido Miguel Martínez. En su presentación formal, el participante ha detallado el estado actual de su vínculo sentimental con Bayán al Masri, con quien mantiene un noviazgo que se prolonga ya durante casi un año. Martínez ha argumentado que el propósito principal de su bando en el programa es evaluar el comportamiento individual de ambos al encontrarse distanciados, si bien ha precisado que su relación presente es perfecta y que proyecta un futuro de matrimonio y paternidad junto a ella.

El concurso supone un cambio de perspectiva para el participante, cuya trayectoria previa en el formato se remonta a la séptima edición, en la cual ejerció la función de tentador. El propio Martínez ha manifestado que aquella vivencia resultó por completo distinta a la actual, señalando que la condición de soltero permite disfrutar de la estancia, mientras que el rol de pareja implica una predisposición al sufrimiento debido a la preocupación constante por lo que acontece en la otra villa. Durante sus primeros minutos en el recinto, el nuevo integrante ha acudido a saludar a Lucas, con quien mantenía una relación de conocimiento previa originada en Chile.

La llegada de Bayán al Masri y las reacciones en la villa de las chicas

De forma paralela, Bayán al Masri ha ingresado en la villa reservada a las participantes femeninas. Al igual que su compañero, Al Masri cuenta con antecedentes en la producción de Telecinco, habiendo compartido la experiencia de la séptima edición de la mano de Eros. En su discurso de introducción ante sus nuevas compañeras, la joven ha coincidido en el diagnóstico sobre la situación de su noviazgo, manifestando que desde el inicio de la relación no se han separado y que la finalidad de su ingreso en el reality es comprobar cómo se desenvuelven por separado para constatar si mantienen una conducta adecuada.

La irrupción de Al Masri, no obstante, ha provocado un impacto inmediato en el ánimo de dos de los participantes de la villa: Mar y David Vaquero. Mar ha revelado ante las cámaras que existía un vínculo de amistad estrecho entre ambas hace años, el cual se rompió definitivamente después de que Bayán intentara un acercamiento de carácter sentimental hacia la que por entonces era su pareja, provocando el distanciamiento definitivo entre ellas. Por otro lado, David Vaquero ha exteriorizado sus reticencias respecto a la nueva incorporación del formato, transmitiéndole a Leila su desconfianza explícita hacia las intenciones de Bayán al Masri en esta nueva etapa del programa.