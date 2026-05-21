El programa de televisión ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha definido la identidad de las cuatro máscaras que competirán en la gran final de su quinta edición. Durante la gala semifinal emitida este miércoles en Antena 3, el formato audiovisual ha desvelado la personalidad oculta de dos de sus concursantes tras las eliminaciones de la pasada semana, donde Lydia Lozano y Rappel abandonaron el espacio bajo los disfraces de Pizza y Tortuga, respectivamente. En esta ocasión, la humorista Silvia Abril, que competía bajo el personaje de Mejillón, y la creadora de contenido digital Lola Lolita, oculta en Mofeta, han sido obligadas a retirar sus máscaras tras no superar las fases eliminatorias del corte televisivo.

Primer truelo en el escenario: Clavel y Jirafa consiguen el pase a la final

La estructura del episodio eliminatorio se ha configurado mediante el desarrollo de dos «truelos» musicales en los que han participado las seis máscaras en competición: Clavel, Jirafa, Mofeta, Troglodita, Mejillón y Momia. A diferencia de las galas regulares, las actuaciones de la primera fase se han ejecutado en la modalidad de duetos con la colaboración de diferentes artistas profesionales invitados.

La apertura del certamen musical ha corrido a cargo de Jirafa, encargada de interpretar la composición musical titulada «Tu enemigo» en compañía de Pablo López. Tras la finalización del número musical, el equipo de investigadores ha expuesto sus hipótesis de autoría:

Ruth Lorenzo ha apostado por la identidad del músico Leiva.

Boris Izaguirre ha atribuido la máscara a Pepe Barroso Silva.

Juan y Medio ha defendido que el concursante es César Cadaval.

Ana Milán ha reiterado la opción del artista Mario Vaquerizo.

Pablo López se ha decantado por el periodista Vicente Vallés.

Acto seguido, la máscara de Clavel ha ejecutado la pieza «Quiero decirte» junto a Abraham Mateo, vencedor de la entrega precedente bajo el disfraz de Mosca. El desarrollo de la actuación ha modificado las teorías del jurado, especialmente la de Boris Izaguirre, quien ha descartado su suposición inicial sobre Amaia Romero para asegurar que se trata de la cantante Marta Sánchez. Por su parte, Juan y Medio ha insistido en el nombre de Rosalía, mientras que Ana Milán y Ruth Lorenzo han coincidido al señalar a Chanel Terrero. El artista invitado, Abraham Mateo, ha emitido un pronóstico enfocado en Vanesa Martín.

Lola Lolita, descubierta bajo el disfraz de Mofeta

El tramo de cierre del primer bloque ha correspondido a Mofeta, cuya intervención musical se ha basado en el tema «En qué estrella estará» junto a la vocalista Nena Daconte. La puesta en escena ha descartado la suposición de Boris Izaguirre relativa a Paloma Cuevas. En el turno de réplicas, Ana Milán ha argumentado que la máscara correspondía a Victoria Federica; Juan y Medio ha optado por señalar a Aitana; Boris Izaguirre ha variado su postura hacia Ana Mena, y tanto Ruth Lorenzo como la cantante invitada Mai Meneses han sostenido la opción de Tamara Falcó.

Una vez computadas las votaciones de los asistentes y del jurado, el programa ha dictaminado la clasificación directa para la gala final de las máscaras Clavel y Jirafa. La resolución ha obligado a Mofeta a descubrir su identidad real delante de las cámaras, revelando que la persona oculta tras el personaje era la influencer Lola Lolita.

Segundo truelo: Silvia Abril cede ante Troglodita y Momia

El segundo bloque de enfrentamientos de la semifinal lo ha inaugurado la máscara de Mejillón con la interpretación de la canción «Esa diva» en compañía de la artista Melody. La actuación ha servido para desmentir la hipótesis de Ruth Lorenzo sobre la actriz Lydia Bosch. En las deliberaciones subsiguientes, Boris Izaguirre ha defendido la opción de Carolina Cerezuela, mientras que Juan y Medio, Ana Milán y Ruth Lorenzo han confluido de manera unánime en la teoría de la humorista Silvia Abril. En último término, Melody ha apuntado hacia la actriz Yolanda Ramos.

Posteriormente, Troglodita ha ejecutado la pieza musical «Colgando en tus manos» en colaboración con Carlos Baute, descartando de forma explícita la suposición previa de Ruth Lorenzo que apuntaba a Beatriz Luengo. La propia investigadora ha modificado su criterio para señalar a Mónica Cruz, una postura respaldada por Ana Milán y por el propio intérprete Carlos Baute, mientras que Boris Izaguirre ha insistido en la actriz Victoria Abril y Juan y Medio ha sugerido la opción internacional de Eva Longoria.

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La última plaza del programa se ha disputado con la intervención de Momia, que ha interpretado la canción «Lobo hombre en París» junto al vocalista Rafa Sánchez, miembro del grupo La Unión. El desarrollo del tema ha excluido formalmente la hipótesis de Ana Milán sobre el actor Imanol Arias. Los pronósticos finales han quedado divididos:

Boris Izaguirre ha afirmado que la voz pertenecía a David Muñoz, integrante de Estopa.

Ruth Lorenzo se ha reafirmado en la opción del actor Antonio Banderas.

Juan y Medio ha mantenido su postura sobre el presentador Jorge Fernández.

Ana Milán ha modificado su parecer inclinándose por el bailarín Nacho Duato.

Rafa Sánchez ha emitido su propio veredicto señalando al actor Carlos Hipólito.

Al término de la ronda de votaciones de este segundo truelo, el escrutinio ha otorgado el pase a la última gala del formato a las máscaras de Troglodita y Momia, que se han sumado así a Clavel y Jirafa en la terna de finalistas oficiales de la quinta edición. Como consecuencia de este resultado, la máscara de Mejillón ha sido seleccionada para revelar su identidad ante el público del plató, confirmando de manera exacta los pronósticos concordantes de los cuatro investigadores al descubrirse a la humorista Silvia Abril.