La 1 estrena el capítulo 421 de la serie de época, marcado por el desafío al antiguo duque, los planes de Dámaso con el bebé y las consecuencias del secreto descubierto por Braulio

La ficción diaria de Televisión Española, ‘Valle Salvaje’, inaugura este viernes, 22 de mayo, su cuarta temporada en la parrilla de La 1 con la emisión del episodio 421. La producción de época, creada por Josep Cister, arranca este nuevo ciclo argumental inmediatamente antes de la emisión de ‘La Promesa’, en una jornada condicionada por las revelaciones del último capítulo de la tercera temporada, emitido este jueves, donde se constató el hallazgo del bebedizo de Matilde por parte de Luisa y el descubrimiento del engaño de los Gálvez de Aguirre por obra de Braulio.

El desafío de Enriqueta a José Luis y las tensiones familiares

El inicio de la cuarta temporada sitúa al personaje de José Luis, interpretado por José Manuel Seda, en el centro de una compleja red de conflictos. Tras recibir la notificación por parte de don Hernando (Óscar Rabadán) de que un importante secreto ha salido a la luz, el antiguo duque debe hacer frente a una acumulación de confrontaciones en su entorno inmediato.

La tensión se incrementa tras los reproches de Braulio (Manuel Gareno) hacia su madre por lo que considera una actitud de pasividad. Ante esta situación, Enriqueta, encarnada por Marta Tomasa, adopta una postura firme y decidida al plantarse y desafiar directamente a José Luis. Este enfrentamiento estratégico pondrá a prueba la capacidad del antiguo duque para contener los agravios que amenazan su posición.

Las maniobras de Dámaso y los movimientos en el entorno de la pequeña María

En paralelo a las disputas de poder, la trama civil y familiar se recrudece tras los acontecimientos del jueves, jornada en la que Enriqueta sorprendió a Leonor y a Rosalía en una actitud comprometida con la pequeña María, al tiempo que Petra comenzó a manifestar dudas respecto a las acciones a emprender en relación con el hijo de Adriana.

En la entrega de este viernes, aprovechando una ausencia de Rafael (Marco Pernas), Rosalía encuentra la oportunidad para reunirse y permanecer junto a su hija. Por su parte, Dámaso (Alejandro Sigüenza), consolidado en su posición antagonista dentro del melodrama, interviene de manera directa en el devenir de los acontecimientos al comunicar a las parteras un estricto cambio de planes en lo que respecta al bebé, un movimiento que introduce un nuevo factor de incertidumbre en el desarrollo de la trama de la serie, que cuenta en su elenco con creadores e intérpretes como Sabela Arán (Victoria), Miren Arrieta (Mercedes), Mateo Jalón (Alejo), Emma Guilera (Bárbara), Loren Mairena (Luisa) y María Redondo (Matilde).