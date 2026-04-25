El santoral católico celebra hoy, 26 de abril, a Santos del día, una conmemoración incluida en la lista del calendario. Si buscas el motivo de esta jornada, encontrarás el contexto y los rasgos que se asocian a la celebración.

Este domingo 26 de abril corresponde a una fecha dentro del ciclo anual de conmemoraciones. En este tipo de jornadas, la Iglesia contempla el recuerdo de varios santos y beatos señalados para ese día, según las ediciones del santoral consultadas.

Santos del día

En el santoral, el término “Santos del día” se usa aquí como rótulo del principal de la jornada, sin especificar un nombre propio concreto en la información proporcionada. Por eso, para mantener rigor, no se atribuyen cargo, siglo o lugar que no estén confirmados.

Cuando una fecha aparece así en listados, suele tratarse del conjunto de conmemoraciones del día, donde cada santo o beato conserva su identidad histórica y su forma de devoción. En consecuencia, lo más útil es acudir al listado completo del 26 de abril y ubicar a cada figura por su nombre propio.

Si deseas, puedo preparar una versión con nombres concretos (por ejemplo, “San…”, “Santa…”, “Beato…”) para que el artículo incluya biografía, episodios y patronazgos verificables.

Otros santos que se celebran el 26 de abril

Santos del día: rótulo de santos y beatos indicados para la jornada del 26 de abril en la información aportada.

Devoción popular y tradiciones del 26 de abril

En España y en otros países hispanohablantes, el día de un santo suele acompañarse de tradiciones locales (misas, novenas, procesiones o referencias en calendarios parroquiales). Para el 26 de abril, la práctica devocional concreta depende del nombre propio que corresponda en cada santoral. Si me confirmas el listado con nombres (por ejemplo, el santo principal con nombre propio y los demás), puedo ajustar esta sección con refranes, patronazgos y datos históricos realmente documentados para cada figura.