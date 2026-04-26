Este domingo 26 de abril de 2026 llega con un cielo pensado para ordenar prioridades: la energía se mueve entre la necesidad de descanso y el impulso de retomar lo importante. En conjunto, los astros favorecen decisiones prácticas, conversaciones sinceras y una forma más amable de gestionar el ritmo del día.
El clima astral invita a cuidar la salud con rutinas sostenibles, a proteger el vínculo emocional sin exigencias y a alinear metas laborales con tu verdadero criterio. Si hoy te planteas “qué sí” y “qué no”, el día tiende a responder mejor.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu empuje encuentra mejor salida cuando lo canalizas con estrategia y no solo con velocidad. Hoy toca avanzar con cabeza.
- Color: Rojo coral
- Amor: Afinidad repentina, pero con honestidad
- Salud: Vigila la tensión muscular
- Dinero: Oportunidad pequeña que merece atención
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad vuelve a tu agenda con un toque de placer por lo cotidiano. Si das tiempo al tiempo, ganas calidad.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Se suavizan malentendidos
- Salud: Revisa alimentación y descanso
- Dinero: Buena gestión de gastos fijos
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Te beneficia el diálogo: preguntas bien formuladas abren puertas. Mantén el foco para no dispersarte.
- Color: Azul cielo
- Amor: Mensajes con tono ligero y real
- Salud: Cuidado con el estrés mental
- Dinero: Decide con información, no con impulsos
- Número de la suerte: 9
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy el hogar y lo emocional marcan el paso. Te conviene cuidar tu energía antes de entregarla a todos.
- Color: Plata
- Amor: Cercanía cálida, sin presiones
- Salud: Hidratación y digestión
- Dinero: Ordena papeles y pagos pendientes
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu creatividad pide protagonismo, pero hoy brillas más cuando escuchas. Una idea madura puede nacer de una pausa.
- Color: Dorado viejo
- Amor: Reencuentro o conversación que fortalece
- Salud: Toma aire y estira tu cuerpo
- Dinero: Planifica una mejora sin apuro
- Número de la suerte: 1
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión te favorece: será un buen día para revisar, corregir y dejar todo más claro. Tu criterio suma.
- Color: Beige neutro
- Amor: Hay verdad cuando hablas simple
- Salud: Revisa hábitos postergados
- Dinero: Pequeña optimización, gran efecto
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Equilibrar es tu palabra clave: si buscas el punto medio, evitas fricciones. Hoy el encanto se nota.
- Color: Rosa palo
- Amor: Rompe la distancia con un gesto
- Salud: Atención a la circulación y el descanso
- Dinero: Negocia con calma y gana claridad
- Número de la suerte: 8
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición afina el instinto: detectas lo que no encaja y eso te protege. No lo conviertas en presión.
- Color: Negro azabache
- Amor: Conversación profunda, con límites sanos
- Salud: Cuidar el descanso nocturno
- Dinero: Revisa contratos o condiciones
- Número de la suerte: 5
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El domingo te pide expansión, pero con una dirección concreta. Salir de la rutina te hará bien.
- Color: Azul índigo
- Amor: Sinceridad que ilusiona
- Salud: Movimiento suave y constancia
- Dinero: Evita gastos por novedad
- Número de la suerte: 3
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Si hoy te organizas, mañana te lo agradecerás. Tu disciplina se traduce en resultados visibles a corto plazo.
- Color: Carbón y gris
- Amor: Compromisos claros, tono tranquilo
- Salud: Rutina de fuerza y movilidad
- Dinero: Prioriza deudas o inversiones seguras
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas fluyen y pueden convertirse en planes compartidos. Si colaboras, el domingo rinde más.
- Color: Turquesa
- Amor: Afinidad por conversación y proyectos
- Salud: Cuida postura y pantalla
- Dinero: Buena ocasión para revisar presupuestos
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad se vuelve ventaja si pones nombre a lo que sientes. Hoy la claridad emocional te protege.
- Color: Lila
- Amor: Empatía que vuelve al vínculo
- Salud: Atención a la energía y al descanso
- Dinero: Evita decisiones desde la emoción
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
Domingo 26 de abril: usa una regla sencilla—elige una sola prioridad para la mañana y otra para la tarde. En salud, apuesta por hábitos que puedas sostener; en amor, comunica con calma; y en trabajo, revisa el plan antes de ejecutar. Así, los astros te acompañan sin dispersarte.