Domingo 26 de abril de 2026. Según los datos municipales de la AEMET consultados por capital, el patrón meteorológico del día se reparte entre cielos mayoritariamente con poca nubosidad en amplias zonas de la península y episodios de lluvia localizada en Ceuta y en islas Canarias. En el conjunto nacional, las temperaturas resultan moderadas, con máximas que oscilan desde los 20°C del norte atlántico hasta los 29°C del valle del Ebro y los 28°C del suroeste andaluz.

Norte peninsular

En el norte peninsular predomina el tiempo estable. En Bilbao se esperan 23°C de máxima y 10°C de mínima, con poco nuboso y viento del NO a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se prevén precipitaciones en la franja costera norte durante la jornada.

Hacia A Coruña (otras, noroeste), la tendencia también es de calma atmosférica: 20°C como máxima y 12°C de mínima, poco nuboso, con viento del NO a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Centro peninsular

El centro peninsular arranca con ambiente tranquilo. En Madrid se prevén 26°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso. El viento sopla del SE a 10 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, de modo que el día se presenta seco y con buena visibilidad.

En Zaragoza, la calidez es algo mayor: 29°C de máxima y 14°C de mínima, también con poco nuboso y viento del SE a 5 km/h. La AEMET marca 0% de probabilidad de lluvia, por lo que no se esperan chubascos.

Sur peninsular

En el sur peninsular conviven condiciones estables con un foco de precipitación localizado en Ceuta. En Sevilla se anuncian 28°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que apunta a una jornada sin incidencias meteorológicas relevantes.

Sin embargo, en Ceuta el panorama cambia: máximas de 20°C y mínimas de 16°C, con muy nuboso con lluvia escasa. El viento del E alcanza 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, por lo que es la zona donde el domingo puede registrar el mayor impacto de precipitaciones.

Mediterráneo

En el área mediterránea, el tiempo se mantiene generalmente estable. En Barcelona se esperan 24°C de máxima y 16°C de mínima, con poco nuboso y viento del S a 10 km/h. De acuerdo con los datos citados de AEMET, la probabilidad de lluvia es del 0%.

En València (otras), la jornada también transcurre sin precipitaciones: 24°C como máxima y 12°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. En conjunto, la nota predominante es la ausencia de lluvias y la estabilidad del cielo.

Islas Baleares

En islas Baleares, el domingo se prevé tranquilo pero con más viento. En Palma la máxima alcanzará 24°C y la mínima 7°C. El cielo se mantiene poco nuboso, con viento del SO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Con esos parámetros, la jornada parece favorable para planes al aire libre, teniendo en cuenta que la sensación térmica puede variar por el componente de viento, especialmente durante las horas más frescas.

Islas Canarias

En islas Canarias la jornada viene marcada por la nubosidad y la lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se anuncian 22°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso con lluvia. El viento sopla del N a 25 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, por lo que es la situación más húmeda del día.

En este contexto, conviene estar atento a la evolución local de las precipitaciones, ya que la combinación de lluvia y viento puede afectar a la visibilidad y a la comodidad en exteriores.

Recomendaciones

En la mayor parte del país, al no esperarse lluvia ( 0% en muchas capitales), puede ser suficiente con ropa ligera durante el día, complementada con una capa para la mañana y la noche.

en muchas capitales), puede ser suficiente con ropa ligera durante el día, complementada con una capa para la mañana y la noche. En Ceuta y Canarias , donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100% , es recomendable prever paraguas o impermeable y revisar la situación si el viento aumenta.

y , donde la probabilidad de lluvia alcanza el , es recomendable prever paraguas o impermeable y revisar la situación si el viento aumenta. El viento será un factor a considerar en Baleares y especialmente en zonas con rachas más marcadas (por ejemplo, Las Palmas con 25 km/h y Ceuta con 25 km/h).

Cierre: Con base en los datos municipales de la AEMET, el domingo 26 de abril de 2026 se presenta mayoritariamente estable en gran parte de la península y el área mediterránea, mientras que Ceuta y las islas Canarias concentran la lluvia, con cielos muy nubosos y una probabilidad de precipitación alta.