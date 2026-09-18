El santoral católico celebra hoy, 19 de septiembre, a San Jenaro de Nápoles, obispo y mártir vinculado a la comunidad cristiana de Nápoles en el siglo IV.
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El 19 de septiembre también reúne otras conmemoraciones de santos y beatos. En Ceuta, las parroquias dependen de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que marca el calendario litúrgico seguido por las comunidades locales, según la propia Diócesis.
San Jenaro de Nápoles
San Jenaro es recordado como obispo y mártir del siglo IV; la tradición le atribuye un papel pastoral durante un periodo de persecuciones que marcó a las primeras comunidades cristianas.
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Su culto se consolidó en Nápoles y la devoción popular mantiene su memoria a través de fiestas y celebraciones locales. La conmemoración del 19 de septiembre suele centrar la atención en el testimonio episcopal y en la fidelidad hasta el martirio, aspectos que la liturgia subraya al asignarle lecturas y oraciones propias.
Otros santos que se celebran el 19 de septiembre
- San Trófimo de Sínada: mártir, tradición vinculada a Sínada.
- Santos Peleo, Nilo, Elías y Patermucio de Palestina: mártires, memoria de varios testigos en Palestina.
- San Eustoquio de Tours: obispo, asociado a Tours.
- San Sécuano de Cestre: presbítero y abad, con tradición en Cestre.
- San Mariano de Bourges: eremita, figura espiritual vinculada a Bourges.
- San Goerico de Metz: obispo, recordado en Metz.
- San Teodoro de Canterbury: obispo (690), tradición de Canterbury.
- Santa Pomposa de Córdoba: virgen y mártir (853), memoria en Córdoba.
- San Lantberto de Frisinga: obispo, asociado a Frisinga.
- San Ciríaco de Buonvicino: abad, tradición de vida monástica como superior espiritual.
- San Arnulfo de Gap: obispo, vinculado a Gap.
- Santa María de Cervelló: virgen, figura devocional ligada a su tradición eclesial.
- San Alonso de Orozco: presbítero (1591), conocido por su tarea sacerdotal.
- San Carlos Hyon Song-mun: mártir (1846), memoria de testimonio en contexto de persecución.
- Santa María Guillerma Emilia de Rodat: virgen y fundadora (1852), vinculada a su obra fundacional.
- Beato Jacinto Hoyuelos González: religioso y mártir (1936), recordado por su testimonio.
- Beata Francisca Cualladó Baixauli: virgen y mártir (1936), memoria de martirio en el siglo XX.
Significado litúrgico de la conmemoración del 19 de septiembre
El calendario litúrgico asigna lecturas y oraciones para cada conmemoración; en el caso de San Jenaro se enfatiza el ministerio episcopal y el testimonio hasta el martirio.
En Ceuta, esa pauta litúrgica se integra en la programación parroquial según establece la Diócesis de Cádiz y Ceuta, lo que permite a las comunidades locales conmemorar estas fechas dentro del mismo marco pastoral.